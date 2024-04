Ciclista é resgatado inconsciente no acostamento da BR-070 em Jussara

Um jovem ciclista foi encontrado inconsciente no acostamento da BR-070, em Jussara, na região oeste de Goiás, na manhã desta terça-feira, 09. Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram o resgate após serem alertados por transeuntes. O rapaz, de 18 anos, estava em uma jornada de bicicleta de Barra do Garças/MT para Brasília/DF, com o objetivo de visitar sua filha, um bebê de cerca de 10 meses. Segundo informações obtidas no local, ele estava há dois dias pedalando sem se alimentar adequadamente quando passou mal e desmaiou no acostamento da rodovia.

O jovem foi encontrado sem documentos de identificação e com uma garrafa d’água vazia, transportando apenas uma pequena mochila com uma peça de roupa. Sob o sol intenso, sem forças para se levantar e apresentando confusão mental, ele foi resgatado pelos agentes e levado ao Hospital Municipal de Jussara, onde permanece internado para receber cuidados médicos.