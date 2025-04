A cidade de Goiás, Patrimônio Histórico Nacional e Mundial pela UNESCO, se prepara para reviver sua tradicional Semana Santa em 2025 (13 a 20 de abril). Com mais de 280 anos de história, o evento combina religiosidade, cultura e tradição em uma programação que atrai fiéis e turistas de todo o país. As celebrações, que já começaram em 31 de março com as Semanas de Passos e das Dores, atingem seu ápice na semana principal, marcada por procissões, cantos sacros e rituais únicos.

Um dos momentos mais aguardados é a Procissão do Fogaréu, na Quarta-Feira Santa (16/4), às 23h59. Com farricocos (figuras encapuzadas) carregando tochas, a encenação da prisão de Cristo transforma as ruas da cidade em um espetáculo de luz e sombras, acompanhado por cantos barrocos e o toque de tambores. A tradição, que remonta ao século XVIII, cria uma atmosfera intensa de fé e reflexão.

Na Quinta-Feira Santa (17/4), ocorre o Lava-Pés na Catedral de Sant’Ana, seguido pela Procissão das Almas à meia-noite. Homens encapuzados, em grupos de sete, marcham em silêncio pelas ruas, rezando pelas almas do purgatório, em um ritual que mistura devoção e mistério.

A Sexta-Feira Santa (18/4) é marcada pelo Canto do Perdão, realizado em duas versões (masculina e feminina), e pelo emocionante Descendimento da Cruz, encenado no Largo do Chafariz. À noite, a Procissão do Enterro percorre a cidade com imagens sacras, acompanhada por cantos fúnebres e marchas tocadas pela banda dos Bombeiros.

No Domingo de Páscoa (20/4), a celebração da Ressurreição é coroada com a Missa Solene e o envio da Folia do Divino Espírito Santo, tradição que percorre as casas da cidade levando bênçãos.

Além do aspecto religioso, a Semana Santa movimenta a economia local, com hotéis, restaurantes e artesãos sendo beneficiados. O evento também prioriza acessibilidade, com intérpretes de LIBRAS, e sustentabilidade, com coleta seletiva de resíduos.

Com sua arquitetura colonial e atmosfera única, a cidade de Goiás reafirma, a cada ano, seu lugar como um dos mais importantes destinos de turismo religioso e cultural do Brasil. Em 2025, a tradição secular promete emocionar novamente todos que participarem dessa jornada de fé e história.