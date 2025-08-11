Cidades de Goiás recebem concertos didáticos gratuitos com orquestra de choro do Rio de Janeiro

Com entrada gratuita e forte caráter didático, o projeto Orquestra Portátil – Turnê Goiás 2025 leva à Região Metropolitana de Goiânia um espetáculo raro: uma orquestra de choro formada por músicos de destaque nacional, vindos diretamente do Rio de Janeiro, para três apresentações nas cidades de Bela Vista de Goiás (26/08), Senador Canedo (27/08) e Bonfinópolis (28/08). Os concertos acontecem sempre às 15h30, em espaços públicos parceiros, com acesso livre e apoio das prefeituras locais.

A iniciativa é do Instituto Casa do Choro, com patrocínio da Transpetro, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura.

A Orquestra Portátil, formada em 2005, nasceu como uma prática de conjunto para os alunos da Escola Portátil de Música (EPM), escola de choro fundada no Rio de Janeiro no ano 2000 – projeto mais importante da Casa do Choro.

O projeto celebra três datas marcantes para a cultura brasileira: os 25 anos da Escola Portátil de Música, referência no ensino do choro em todo o país, 20 anos da Orquestra Portátil e os 10 anos da Casa do Choro, o principal centro de pesquisa e preservação do gênero no país.

As apresentações contam com 19 músicos no palco, entre professores, alunos e ex- alunos da escola, com repertório que valoriza os mestres e a riqueza dos instrumentos brasileiros. A proposta é unir a potência de uma orquestra à linguagem popular do choro, promovendo uma vivência artística acessível, formativa e sensível, especialmente para jovens estudantes.

A coordenação geral do projeto é assinada por Luciana Rabello, uma das personalidades mais respeitadas do choro brasileiro. Instrumentista, compositora, produtora e diretora da Casa do Choro e da Escola Portátil de Música, Luciana tem uma trajetória dedicada à valorização e à difusão do choro como patrimônio cultural do país e consolidou seu nome como referência do cavaquinho, seu instrumento, atuando há mais de quatro décadas como musicista e como articuladora de projetos culturais que mantêm viva a tradição e a renovação do gênero.

“O choro é carioca, porém presente em todo o país desde o século XIX, inclusive em Goiás. Levar a Orquestra Portátil a cidades do interior é um ato de amor à nossa cultura. A proposta é justamente descentralizar o acesso e valorizar o choro como expressão viva e contemporânea. “Neste ano, a EPM completa 25 anos, a Orquestra Portátil 20 e a Casa do Choro 10, e seguimos firmes nesse propósito: formar músicos e públicos em todo o Brasil”, afirma Luciana Rabello, coordenadora do projeto, fundadora e diretora da Casa do Choro e da

Escola Portátil de Música

Com 19 músicos no palco, a Orquestra Portátil reúne nomes de destaque da música instrumental brasileira, muitos deles reconhecidos nacional e internacionalmente por suas colaborações com grandes artistas. Entre os integrantes está o violonista e arranjador Paulo Aragão, que assina trabalhos com Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, Dori Caymmi, Edu Lobo, Francis Hime e Mônica Salmaso, e é um dos principais responsáveis pela sonoridade e pelos arranjos do grupo. Outro nome de destaque é o cavaquinista e arranjador Jayme Vignoli, integrante e fundador do grupo Água de Moringa e compositor premiado internacionalmente. A orquestra também conta com jovens instrumentistas em ascensão, como os irmãos Everson e Aquiles Moraes, que começaram sua formação na Escola Portátil de Música e hoje acompanham o cantor Ney Matogrosso nos palcos do Brasil e do mundo.

A regência dos concertos didáticos ficará a cargo do maestro Pedro Aragão, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), doutor em música e reconhecido pesquisador do choro. Bandolinista premiado, Pedro imprime à Orquestra Portátil uma direção musical que alia excelência técnica, tradição e inovação.

Com o apoio das prefeituras de Bela Vista, Senador Canedo e Bonfinópolis, os concertos serão realizados em auditórios públicos e vão receber alunos das redes municipais, especialmente estudantes ligados a bandas marciais, escolas de música e projetos culturais locais. Em algumas cidades, as prefeituras também irão disponibilizar transporte gratuito para garantir o acesso dos alunos ao evento.

A ação integra um circuito maior que inclui também dois concertos didáticos no Rio de Janeiro, em regiões periféricas, reforçando o compromisso da Casa do Choro com a democratização da música instrumental.

Sobre o Programa Transpetro em Movimento

O Programa Transpetro em Movimento impacta positivamente quase 300 mil pessoas em 55 municípios brasileiros, em todas as regiões do país, e é uma parceria com o Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte, por meio da Lei Rouanet e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Com capilaridade nacional, o primeiro edital público de patrocínio incentivado da Transpetro valoriza e promove a circulação de traços culturais brasileiros e a formação profissional, fortalecendo a diversidade e estimulando a inclusão de públicos minorizados ou em situação de vulnerabilidade. Mais de 80% dos projetos contemplados acontecem em comunidades tradicionais ou em áreas de periferia, com público prioritário formado em sua maioria por crianças e adolescentes.