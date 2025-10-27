search
CIEE-GO oferta 146 oportunidades de estágio em diversos setores

As áreas de administração, ensino médio, contabilidade e direito concentram as principais oportunidades. No país são mais de 6 mil vagas


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/10/2025 - 16:21

CIEE estágio
O objetivo é fortalecer a ponte entre empresas e jovens talentos por meio de estágio (Foto: Divulgação CIEE)

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE  está com 146 vagas de estágio abertas em Goiás, destinadas a estudantes de diferentes áreas e níveis de ensino. As oportunidades estão concentradas, principalmente, nas áreas de administração (43 vagas), ensino médio (34), campo do direito (20) e contabilidade (8).

Além dessas, há vagas em setores como informática, marketing, saúde, design e comunicação, demonstrando o alcance e a diversidade das oportunidades oferecidas pelo CIEE em todo o estado. O objetivo é fortalecer a ponte entre empresas e jovens talentos, promovendo o primeiro passo rumo à experiência profissional e à autonomia financeira.

Em todo o Brasil, o CIEE ultrapassa a marca de 6 mil vagas de estágio e aprendizagem, com destaque para os estados de São Paulo, Distrito Federal e Bahia, que lideram a demanda nacional por estudantes. O número reflete o compromisso da instituição com a inclusão social e o desenvolvimento de novas gerações de profissionais.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br.

CIEE 61 anos

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de mais de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Pesquisa