Economia

Prazo para quitar IPVA e licenciamento termina nesta sexta-feira (31/10)

Donos de veículos com final de placa 3 a 0 têm última oportunidade para quitar imposto e licenciamento e legalizar circulação


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/10/2025 - 14:14

IPVA
Com pagamento do IPVA e licenciamento em dia, motorista evita multa, juros e perda de benefícios (Foto: Denis Marlon)

O prazo para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e o licenciamento anual de veículos com placa finalizada em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, em Goiás, termina nesta sexta-feira (31/10). A data é a mesma tanto para aqueles que parcelaram o IPVA em dez vezes quanto para quem optou pelo pagamento em cota única.

Para emitir o boleto ou documento único de arrecadação (DUA), o contribuinte deve acessar o Portal Expresso (https://www.go.gov.br/) ou o site do Detran-GO (https://goias.gov.br/detran/), clicar no serviço “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV” e seguir os passos. Outras opções de acesso são o aplicativo para smartphone Detran GO ON ou buscar atendimento em uma unidade do Vapt Vupt.

É possível efetuar o pagamento do boleto ou DUA por Pix. Para evitar golpes, a orientação é conferir o número do CNPJ (02.872.448/0001-20) antes de completar o Pix. Outra dica é digitar o endereço do site do Detran ou Expresso diretamente no navegador, evitando sistemas de busca e links patrocinados. O Governo de Goiás ressalta que não envia o boleto por e-mail ou WhatsApp.

Calendário
Inicialmente previsto para 15 de outubro, o vencimento do IPVA e licenciamento para finais 3 a 0 foi prorrogado após a sobrecarga do sistema devido ao número de acessos simultâneos. Com o vencimento nesta sexta, a Secretaria da Economia encerra o calendário de pagamento do IPVA 2025 e do licenciamento, já que, para os finais 1 e 2, o prazo de quitação terminou em 15 de setembro.

Após o vencimento
Para obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que legaliza a circulação do veículo, o dono deve estar em dia com o licenciamento anual, além de IPVA e multas, quando são devidos. A condução do veículo não licenciado é infração gravíssima, com multa prevista de R$ 293,47.

Após o vencimento, o contribuinte de IPVA também deve pagar juros e multa por inadimplência de até 20%. Ainda, perde dois benefícios oferecidos pela Receita Estadual: redução de 50% no valor do imposto para automóveis 1.0 e motos de até 125 cilindradas; e desconto de até 10% para inscritos no programa Nota Fiscal Goiana.

Pesquisa