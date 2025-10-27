search
Feirão de empregos oferece mais de 3 mil vagas na Grande Goiânia

Ação do Governo de Goiás segue até quinta-feira (30) e reúne oportunidades com salários de até R$ 3,5 mil, além de vagas temporárias para o fim de ano e chances de efetivação


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/10/2025 - 10:02

O evento acontece das 10h às 18h, na Praça de Eventos do Araguaia Shopping. (Imagem: Rodrigo Cabral)

O Governo de Goiás realiza, entre os dias 28 e 30 de outubro, mais uma edição do feirão de empregos, desta vez no Araguaia Shopping, em Goiânia. O evento acontece das 10h às 18h, na Praça de Eventos do shopping, ao lado da loja Hering, e oferece mais de 3 mil vagas de trabalho em toda a Região Metropolitana.

Dessas oportunidades, cerca de 400 vagas são específicas para o próprio Araguaia Shopping, voltadas ao reforço das equipes para o período de Black Friday e Natal, quando o movimento no comércio cresce consideravelmente. Os salários chegam a R$ 3.500, com benefícios e possibilidade de efetivação após o fim do contrato temporário.

“Estamos realizando uma série de feirões nos shoppings de Goiânia e Aparecida para acelerar o preenchimento dessas vagas, o que é imprescindível para o bom resultado do comércio nessas datas de grande volume de vendas, como Black Friday e Natal”, destacou o secretário da Retomada, César Moura.

Os candidatos não precisam levar currículo pronto. A equipe do Programa Mais Empregos estará disponível para auxiliar na elaboração de currículos e na organização da documentação necessária. Para participar, basta apresentar um documento com foto e comprovante de endereço.

Oportunidades para diversos perfis

Entre as vagas ofertadas, há oportunidades para vendedor interno, com salário médio de R$ 3.500 e exigência de ensino médio completo e experiência prévia; atendente de balcão, com média salarial de R$ 2.500 e participação nos resultados, sem necessidade de experiência; além de fiscal de loja e atendente, com ganhos extras e plano de carreira.

Calendário de feirões

A ação no Araguaia Shopping faz parte de uma agenda contínua de feirões organizados pela Secretaria da Retomada. Após o evento desta semana, o programa será levado ao Mega Moda Shopping, entre 4 e 6 de novembro, e ao Aparecida Shopping, entre 11 e 13 de novembro.

Além de aproximar empregadores e trabalhadores, o feirão também oferece informações sobre cursos gratuitos de capacitação do Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), voltados para as áreas administrativa e comercial, setores que mais demandam mão de obra nesta época do ano.

Contratações que podem se tornar efetivas

Embora o foco principal do feirão seja preencher as vagas temporárias de fim de ano, a expectativa do setor é positiva: segundo empresários participantes, a maioria dos contratados deve ser efetivada em 2026, conforme o desempenho individual e a demanda das lojas.

Com o evento, o Governo de Goiás reforça as ações de estímulo à empregabilidade e ao fortalecimento do comércio local, unindo capacitação, oportunidade e geração de renda em um momento estratégico para a economia estadual.

