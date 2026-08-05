Quer trabalhar no Natal do Bem? OVG abre 93 vagas com salário de R$ 1,8 mil

Quem procura uma oportunidade de trabalho temporário em Goiânia poderá disputar uma das 93 vagas abertas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para o Natal do Bem 2026. As inscrições começam nesta quinta-feira (6) e permanecem disponíveis até 20 de agosto.

O salário é de R$ 1.826,87. Todas as oportunidades são para Auxiliar Administrativo II, Nível “A”, na função de atendente.

Um dos pontos de destaque da seleção é a escolaridade exigida: basta ter Ensino Fundamental completo. O candidato também precisa comprovar experiência mínima de três meses em atividades relacionadas à função.

A inscrição deve ser feita pelo site da OVG, por meio da área “Vagas de Emprego e Estágio”.

Qual será a jornada?

Os aprovados vão atuar durante a temporada do Natal do Bem 2026, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. A jornada será de terça-feira a domingo, das 17h às 23h. Os candidatos também devem ter disponibilidade para fazer horas extras.

A contratação está prevista para começar em 10 de novembro de 2026 e terminar em 3 de janeiro de 2027.

Como concorrer às vagas?

Para participar, o interessado deve acessar o site oficial da OVG até 20 de agosto e procurar a seção destinada às “Vagas de Emprego e Estágio”.

É necessário conferir os requisitos e seguir as orientações do processo seletivo disponibilizadas pela organização.

Em caso de dúvidas, a OVG disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (62) 3914-6631.

Confira os principais dados da seleção:

Número de vagas: 93;

93; Função: atendente;

atendente; Salário: R$ 1.826,87;

R$ 1.826,87; Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo;

Ensino Fundamental completo; Experiência: pelo menos três meses em atividades relacionadas;

pelo menos três meses em atividades relacionadas; Inscrições: até 20 de agosto;

até 20 de agosto; Jornada: de terça-feira a domingo, das 17h às 23h;

de terça-feira a domingo, das 17h às 23h; Contrato: de 10 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027;

de 10 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027; Local de trabalho: Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Leia mais: