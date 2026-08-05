Futebol brasileiro vai parar por um mês em 2027; entenda decisão da CBF

Quem estiver acompanhando o futebol brasileiro no meio de 2027 terá de se acostumar com um mês sem jogos das competições nacionais. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou uma “parada obrigatória” entre 24 de junho e 25 de julho.

O motivo é a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como país-sede. A medida não ficará restrita às equipes femininas. O futebol masculino também entrará em pausa durante o Mundial.

A CBF enviou ofícios aos clubes nesta terça-feira (4) comunicando a determinação. A entidade ainda prepara o calendário da próxima temporada e não informou como reorganizará as datas antes e depois da interrupção.

A paralisação deverá alcançar as competições nacionais administradas pela CBF. Dessa forma, equipes goianas que estiverem envolvidas nesses torneios durante a temporada de 2027 também terão de respeitar o período sem partidas.

Por que o futebol masculino também vai parar?

Uma das razões está na própria estrutura necessária para receber uma Copa do Mundo. O Mundial feminino será disputado em oito cidades: Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Vários dos estádios escolhidos também são utilizados regularmente por clubes brasileiros e precisarão ficar à disposição da Fifa antes e durante a competição.

A interrupção começa em 24 de junho, data de abertura do Mundial, e termina em 25 de julho, quando está prevista a decisão do título. Ao todo, a competição contará com 32 seleções e 64 jogos.

Brasil espera Copa com estádios cheios

Além de organizar o calendário esportivo em torno do evento, a expectativa é de grande presença de público. O objetivo da organização é superar os mais de 2 milhões de espectadores registrados nos estádios na edição de 2023, que teve média próxima de 33 mil pessoas por partida.

O diretor de operações da Copa de 2027 da Fifa, Thiago Jannuzzi, informou que mais de 730 mil pessoas já demonstraram interesse na compra de ingressos. Metade dos cadastrados é brasileira e a outra metade é formada por estrangeiros. Entre os países com maior procura aparecem México, Estados Unidos, Argentina e Colômbia.

Agora, clubes e torcedores aguardam a divulgação do calendário completo de 2027 para saber como a CBF acomodará as competições nacionais antes e depois do mês reservado ao Mundial feminino.

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