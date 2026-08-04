Início arrasador empolga a cidade de Rio Verde

O Esporte Clube Rio Verde, tradicional equipe do interior goiano, iniciou as disputas da Divisão de Acesso do campeonato estadual atropelando os adversários nas três primeiras rodadas, assumindo a liderança isolada da competição. Além do primeiro lugar, o Rio Verde tem o ataque mais positivo, a defesa menos vasada e o artilheiro do campeonato. Iury Tanque, 31 anos, emprestado pela Anapolina ao Verdão do Sudoeste, é o artilheiro da equipe e da Divisão de Acesso com três gols marcados em três jogos disputados.

A campanha da equipe rioverdense empolga a população da cidade, que tem comparecido em massa nos jogos da equipe na Divisão de Acesso. Com cerca de 7 mil torcedores por partida, o Rio Verde tem média de público superior ao dos time da capital na série B do campeonato brasileiro. O clima é de euforia na cidade, que já sente como realidade a presença do Rio Verde na primeira divisão do campeonato goiano em 2027. O técnico Ito Roque evita falar em favoritismo para o acesso, quer evitar a euforia do elenco após as três vitórias no início do campeonato, duas delas de goleada. “É muito cedo para comemorar alguma coisa. O começo é de muito trabalho, os atletas estão focados em busca dos objetivos do grupo na competição. É cedo para comemorar”, disse o treinador.

Show nas arquibancadas

Em campo, o time do Rio Verde faz uma campanha espetacular, mas nas arquibancadas, o show é do torcedor rioverdense. Estádio lotado nos três primeiros jogos, muitos fogos de artifício e apoio ao time durante toda a partida. Esse tem sido o comportamento do torcedor do Verdão do Sudoeste nos jogos da equipe no Divisão de Acesso. Com 100% de aproveitamento, o Rio Verde bateu o Crixás por 3 a 0, o Tupy de Jussara por 1 a 0 e por último, goleou o Grêmio Anápolis por 4 a 1. Todos os ingressos nos jogos do RioVerde se esgotam um dia antes das partidas. Sem medo de errar, podemos cravar que, no momento, Rio Verde é a capital do futebol em Goiás.

Rio Verde é uma cidade localizada a 220 quilômetros de Goiânia, na região sudoeste do Estado, com quase 300 mil habitantes. A economia da cidade é muito forte, baseada no agronegócio, na indústria e no comércio. O município destaca-se como o maior produtor de grãos e principal exportador de Goiás, com o PIB per capita de 98,9 mil, o segundo maior do Estado. O município produz cerca de 1,2 milhão de toneladas de grãos por ano (soja, milho, arroz e algodão). Rio Verde sedia a TecnoShow COMIGO, uma das maiores feiras de tecnologia rural do Brasil. Com todo esse potencial, Rio Verde merece e deve participar do campeonato goiano da primeira divisão e até de competições nacionais.

Reforços do Atlético querem jogar

Com a regularização dos oito jogadores contratados na janela de julho, o técnico Roger Silva passa a ter a “boa dor de cabeça”, para encaixar na equipe titular o jogadores recém-regularizados. David Terans, meia-atacante, com 31 anos, chegou emprestado pelo Fluminense, certamente terá vaga no time principal. Terans já foi convocado pela seleção uruguaia e jogou duas partidas pelas Eliminatórias para a Copa de 2022. Tem que jogar. Netinho, Matheuzinho, Yuri Silva, João Pedro, Daniel Peixoto, Henrique Freitas e Gustavo Maia estão treinando e querem uma vaga no time titular do Atlético. O problema é que a equipe principal está jogando um bom futebol, vem de boas vitórias e está se aproximando do G6. Com esse perfil, o Atlético tem tudo para ser um dos representantes goianos na elite do futebol brasileiro em 2027.

CURTAS

* O meia-atacante Everton Galdino, contratado pelo Vila Nova, espera ser titular na partida do próximo final de semana contra o Sport Recife. O jogador chegou como a principal contratação do Colorado para o restante da temporada.

* Everton Galdino foi revelado nas categorias de base do Vila Nova, onde ficou até 2017. Foi para o Tombense, passou por diversas equipes e agora volta ao time que o revelou para o futebol.

* O que a CBF e as Federações estão fazendo para melhorar o nível do futebol brasileiro depois do fiasco da Copa do Mundo? Aparentemente, nada. O campeonato brasileiro da série A voltou apresentando um baixo nível técnico e a arbitragem, pior ainda.

* O Goiás está sendo muito criticado pela contratação do lateral direito Marcos Vinícios, da Chapecoense. Reserva no time catarinense, o jogador certamente será reserva também no Goiás, com um salário muito maior do que ganhava Diego Caito.

***Os críticos são unânimes em dizer que o time esmeraldino precisa no momento de jogadores para o ataque. O setor ofensivo do alviverde é muito limitado, precisa de reforços para o comando de ataque e para os lados.

* Mas, por enquanto, o Goiás não fala em novas contratações. Quer normalizar a situação financeira e administratriva do clube. Pode ser tarde para as pretensões da agremiação, que pretende voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro.