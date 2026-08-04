Ciência

Eclipse solar de agosto vai escurecer o céu em vários países; veja por que o Brasil ficou de fora

Alinhamento entre Sol, Lua e Terra poderá ser observado em países da Europa e do Hemisfério Norte; brasileiros terão de esperar por outro eclipse


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 04/08/2026 - 11:33

Eclipse solar
Fonte: adventtr/Getty Images

Um dos principais fenômenos astronômicos de 2026 ocorrerá no próximo dia 12 de agosto, quando um eclipse solar total poderá ser observado por milhões de pessoas em partes da Europa e do Hemisfério Norte. Apesar da expectativa em torno do evento, o espetáculo não poderá ser visto do Brasil.

O eclipse será visível em uma estreita faixa que passa pela Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, além de regiões da Espanha e de Portugal. Fora da área de totalidade, o fenômeno poderá ser observado de forma parcial no norte dos Estados Unidos, Canadá, em grande parte da Europa e no noroeste da África.

De acordo com a Nasa, um eclipse solar total acontece quando a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz da estrela por alguns minutos. Já os observadores que estiverem fora da faixa de totalidade enxergam apenas parte do Sol encoberta pela Lua.

No Brasil, no entanto, o alinhamento não poderá ser observado. Isso porque a sombra projetada pela Lua atingirá exclusivamente o Hemisfério Norte, deixando todo o território brasileiro fora tanto da faixa de eclipse total quanto da área de visibilidade parcial.

Um dos pontos de maior destaque será a Espanha, onde o eclipse ocorrerá no fim da tarde. Em algumas localidades, os observadores poderão acompanhar o Sol sendo completamente encoberto momentos antes de desaparecer no horizonte, formando uma das imagens mais aguardadas pelos astrônomos.

Embora os brasileiros não possam acompanhar o eclipse de agosto, especialistas lembram que novos fenômenos do tipo ocorrerão nos próximos anos e poderão ser vistos em diferentes regiões do planeta, dependendo da trajetória da sombra da Lua.

Os astrônomos reforçam ainda que a observação de eclipses solares exige cuidados especiais. A recomendação é utilizar apenas óculos com certificação internacional ISO 12312-2 ou métodos indiretos de observação, como projeções em superfícies. Olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse parcial, pode provocar danos permanentes à retina, conforme alertam a Nasa e a Sociedade Astronômica Americana.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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