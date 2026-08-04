Antes de agir, pense duas vezes: veja as previsões do horóscopo desta terça

O horóscopo desta terça-feira começa com a Lua ainda em Áries, mantendo vivo o impulso de agir e colocar as coisas em movimento. Ao longo da manhã, a quadratura entre Lua e Mercúrio pode dificultar conciliar emoções e pensamentos. Há uma tendência a responder antes de ouvir completamente ou a interpretar situações a partir da urgência do momento. Mais do que evitar conflitos, o aspecto pede uma comunicação consciente, em que sentimentos sejam expressos sem atropelar o diálogo. Durante a tarde, o sextil entre Lua e Marte ajuda a direcionar essa energia de forma mais construtiva.

A iniciativa encontra propósito, favorecendo a resolução de pendências, atividades que exigem dinamismo e decisões práticas. É um bom momento para agir, especialmente naquilo que depende mais de atitude do que de perfeição. Às 15h51, a Lua entra em curso vazio, iniciando um período de transição que se estende até às 23h35. O ritmo tende a desacelerar naturalmente, favorecendo a conclusão do que já estava em andamento em vez do início de novos projetos. Quando a Lua entra em Touro no fim da noite, a atmosfera muda mais uma vez. Após dias marcados pela iniciativa ariana, começa a surgir uma necessidade maior de estabilidade, constância e segurança. A energia dos próximos dias convida a transformar o movimento em construção, lembrando que crescer também é aprender a sustentar aquilo que foi iniciado.

Áries (21/03 a 20/04)

A atenção se volta para finanças, autoestima e tudo aquilo que traz segurança. Antes de buscar novos resultados, vale reconhecer o quanto você já construiu. Escolhas feitas com calma tendem a gerar mais estabilidade do que decisões tomadas por impulso.

Touro (21/04 a 20/05)

O foco está em você. O dia favorece o autocuidado, fortalecimento da confiança e decisões alinhadas às suas verdadeiras necessidades. Respeitar seu ritmo será mais produtivo do que tentar acompanhar o ritmo dos outros.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A energia favorece o recolhimento e a reflexão. Nem toda resposta chega por meio da ação; algumas aparecem quando a mente desacelera. Reserve momentos de silêncio e permita que a intuição também participe das suas decisões.

Câncer (21/06 a 21/07)

Amizades, projetos e planos ganham destaque. Conversas podem abrir novas possibilidades e fortalecer conexões importantes. Cerque-se de pessoas que incentivem o seu crescimento.

Leão (22/07 a 22/08)

Questões ligadas ao trabalho, propósito e objetivos pedem mais atenção. Em vez de querer resolver tudo rapidamente, concentre-se em construir algo sólido. A constância será sua maior aliada.

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia favorece novos aprendizados e uma visão mais ampla sobre a vida. Talvez uma conversa, um livro ou uma experiência desperte reflexões importantes. Permita-se mudar de ideia quando perceber que existe um caminho melhor.

Libra (23/09 a 22/10)

Emoções profundas e assuntos que exigem confiança podem ganhar mais espaço hoje. Em vez de evitar desconfortos, procure entender o que eles estão tentando mostrar. Algumas mudanças começam por dentro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Os relacionamentos pedem presença e diálogo. Observe se existe equilíbrio entre dar e receber nas suas trocas. Bons vínculos se fortalecem quando há abertura para compreender o outro sem deixar de respeitar a si mesmo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

A rotina pede pequenos ajustes. Organizar tarefas, cuidar da saúde e estabelecer prioridades pode trazer uma sensação maior de tranquilidade. Grandes mudanças costumam nascer de hábitos consistentes.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A vida convida você a abrir espaço para o prazer, a criatividade e tudo aquilo que desperta entusiasmo. Nem tudo precisa ser útil o tempo todo. Também é importante alimentar aquilo que faz seu coração vibrar.

Aquário (21/01 a 19/02)

Família, lar e bem-estar emocional ganham mais importância. Talvez seja um bom momento para reorganizar o ambiente ou fortalecer laços que fazem você se sentir pertencente. Cuidar das raízes fortalece os próximos passos.

Peixes (20/02 a 20/03)

Conversas, estudos e trocas de ideias podem trazer aprendizados valiosos. Expresse seus pensamentos com tranquilidade e mantenha a mente aberta para ouvir perspectivas diferentes. Às vezes, uma boa conversa transforma completamente um caminho.

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