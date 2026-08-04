A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) recebe nesta quinta-feira (6), em Goiânia, o diretor do Grupo Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, para uma análise do cenário político nacional e da disputa eleitoral de 2026.

O encontro será realizado às 19 horas, na Casa da Indústria, durante a terceira edição do projeto Brasil em Movimento. A programação reunirá empresários e lideranças do setor industrial para discutir os movimentos da corrida presidencial e os possíveis reflexos das eleições sobre a economia e o ambiente de negócios.

Hidalgo deve apresentar uma leitura sobre o desempenho dos principais nomes da disputa pelo Palácio do Planalto, o comportamento do eleitorado e as tendências identificadas pelas pesquisas de intenção de voto.

A discussão ocorre em um momento de intensificação das articulações partidárias, consolidação das candidaturas e divulgação de levantamentos que ajudam a medir o humor da população antes do início oficial da campanha eleitoral.

Economista e pós-graduado em Marketing pela FAE Business School, Hidalgo possui certificação profissional em Gestão de Inovação pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Também atuou como professor no Unicuritiba e na Universidade Positivo.

Sócio do Instituto Paraná Pesquisas há mais de 36 anos, o economista é responsável por mais de 1.300 projetos de pesquisa publicados em diferentes regiões do País.

O Brasil em Movimento é uma iniciativa da Fieg voltada ao debate de temas políticos, econômicos e institucionais com impacto direto sobre o setor produtivo e o desenvolvimento de Goiás.