O governador Daniel Vilela (MDB) chega à convenção que oficializará sua candidatura à reeleição nesta quarta-feira (5) com uma das maiores estruturas políticas já reunidas em Goiás. O emedebista reúne o apoio de 227 dos 246 prefeitos goianos, o equivalente a mais de 92% dos gestores municipais, além de uma coligação formada por 12 partidos e do maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

A base também contará com o apoio do ex-governador e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), principal cabo eleitoral de Daniel na campanha. O objetivo é associar a candidatura à continuidade do modelo de gestão implantado nos últimos anos no Estado.

Em entrevista à Tribuna do Planalto, publicada em 29 de julho, o professor de marketing político Marcos Marinho avaliou que a aliança construída por Daniel representa uma vantagem competitiva relevante na disputa. Segundo ele, a coalizão garante ao governador uma “capilaridade brutal“, ao reunir prefeitos, vereadores, deputados e lideranças políticas em praticamente todas as regiões do estado. Para Marinho, o principal desafio passa a ser manter coeso um grupo formado por diferentes partidos e interesses ao longo da campanha e de um eventual novo mandato.

Além da força política, Daniel inicia oficialmente a campanha respaldado pelos indicadores de aprovação da administração estadual. Levantamento da Genial/Quaest apontou que 64% dos goianos aprovam sua gestão. Na mesma pesquisa, Ronaldo Caiado manteve índice de aprovação superior a 80%, consolidando-se como um dos governadores mais bem avaliados do país e reforçando a estratégia de vincular as duas gestões durante a campanha.

O municipalismo será um dos principais pilares eleitorais da candidatura. A coordenação da campanha pretende utilizar a ampla rede de prefeitos aliados para liderar a mobilização no interior, destacando investimentos executados pelo Governo de Goiás em parceria com os municípios. A avaliação da base é que a descentralização das obras e programas fortaleceu a relação entre o Executivo estadual e as administrações locais.

Os números dos investimentos serão um dos argumentos da campanha. Desde que assumiu o governo, Daniel destinou R$ 350 milhões para contratos de infraestrutura atualmente em execução. O programa Goiás em Movimento soma R$ 587 milhões em investimentos distribuídos por 241 municípios.

Somente em 2026, o programa executou 1,6 milhão de metros quadrados de pavimentação em 40 cidades. Outros R$ 160 milhões permanecem contratados para obras em mais de 130 municípios, contemplando intervenções de infraestrutura urbana em diferentes regiões do estado.

A convenção desta quarta-feira também deverá marcar a apresentação da chapa majoritária completa, encerrando as negociações em torno da escolha do candidato a vice-governador e da composição ao Senado. A expectativa da base é que a demonstração de força política na abertura oficial da campanha sirva como um dos principais ativos da candidatura à reeleição de Daniel Vilela.