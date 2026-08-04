Cidades

Queimadas deixam quase 60 mil sem energia em Goiás; impactos crescem 21% em um ano

Apesar de as interrupções na rede elétrica terem caído 44,8%, número de consumidores afetados aumentou porque os incêndios avançaram sobre áreas urbanas; Goiânia liderou as ocorrências em 2025.


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 04/08/2026 - 08:38

Queimadas deixam quase 60 mil sem energia em Goiás; impactos crescem 21% em um ano - Divulgação Equatorial
Queimadas deixam quase 60 mil sem energia em Goiás; impactos crescem 21% em um ano - Divulgação Equatorial

As queimadas que atingiram Goiás provocaram interrupções no fornecimento de energia para quase 60 mil consumidores em 2025, um aumento de 21% em relação aos cerca de 49 mil clientes afetados em 2024, segundo levantamento da Equatorial Goiás.

O crescimento ocorreu mesmo com a redução no número de ocorrências causadas pelo fogo. De acordo com a distribuidora, os casos de interrupção na rede caíram de aproximadamente 700 para pouco mais de 380, uma queda de 44,8% em um ano.

A explicação está na mudança do perfil das queimadas. Enquanto em 2024 os incêndios atingiram principalmente regiões mais isoladas, em 2025 as chamas avançaram sobre áreas urbanas e locais com maior concentração de consumidores, ampliando o número de pessoas impactadas por cada ocorrência.

Segundo a Equatorial Goiás, as ações preventivas e o monitoramento contínuo contribuíram para reduzir os desligamentos, mas a proximidade dos incêndios com grandes centros urbanos aumentou o alcance dos prejuízos.

Goiânia concentra maior número de ocorrências

O levantamento mostra que a capital passou a liderar os registros de interrupções provocadas por queimadas em 2025.

As cidades mais afetadas foram:

  • Goiânia: 55 ocorrências e mais de 13 mil clientes impactados;
  • Luziânia: 26 ocorrências;
  • Catalão: 19 ocorrências;
  • Senador Canedo: 19 ocorrências;
  • Cristianópolis: 19 ocorrências.

No ano anterior, o município com maior número de registros havia sido Itumbiara, com 88 ocorrências.

Agosto e setembro concentram maior risco

O histórico da distribuidora mostra que agosto e setembro são os meses mais críticos para a rede elétrica.

Em 2024, somente o mês de setembro respondeu por mais de 440 ocorrências, equivalente a cerca de 64% de todos os casos registrados no ano.

Já em 2025, o período de maior risco começou mais cedo, com aumento significativo das ocorrências já entre junho e julho, prolongando a temporada de queimadas.

Fumaça provoca desligamentos antes mesmo de o fogo atingir a rede

A Equatorial explica que, na maioria dos casos, o problema não ocorre quando as chamas alcançam os cabos de energia.

O principal responsável pelos desligamentos é a fumaça carregada de fuligem, que ioniza o ar ao redor das redes de média e alta tensão, provocando curtos-circuitos e acionando automaticamente os sistemas de proteção da distribuidora para evitar acidentes.

Fator 30-30-30 aumenta risco de incêndios

O monitoramento das áreas mais críticas é realizado em conjunto com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que utiliza o chamado Fator 30-30-30.

O índice considera três condições simultâneas:

  • temperatura acima de 30°C;
  • umidade relativa do ar abaixo de 30%;
  • ventos superiores a 30 km/h.

Quando esses fatores se combinam, aumenta significativamente o risco de queimadas e, consequentemente, de interrupções no fornecimento de energia.

Principais números

  • 59 mil clientes afetados em 2025;
  • 21% de aumento no número de consumidores impactados;
  • 44,8% de redução nas ocorrências de interrupção (de cerca de 700 para 380 casos);
  • 55 ocorrências em Goiânia, com mais de 13 mil clientes afetados;
  • 440 ocorrências registradas apenas em setembro de 2024;
  • 64% de todas as interrupções de 2024 ocorreram naquele mês.

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Redação Tribuna do Planalto

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