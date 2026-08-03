PRF registra redução de 35% no número de mortes nas rodovias federais de Goiás

Apesar da redução de feridos e mortos, condutas de risco ainda preocupam a PRF; excesso de velocidade segue como a infração mais registrada.

Durante o mês de julho de 2026, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização nas rodovias federais que cortam Goiás. O objetivo foi coibir as principais condutas de risco e reduzir a violência no trânsito durante o período de férias escolares.

Ao longo do período, foram registrados 214 acidentes de trânsito, que resultaram em 226 pessoas feridas e 13 mortes. Em comparação com o mesmo período de 2025, houve redução de 3% no número de feridos e 35% no número de mortes. No ano passado, foram contabilizados 213 sinistros, 232 feridos e 20 mortes.

Das 13 mortes registradas neste ano, oito ocorreram na BR-153, duas na BR-060, duas na BR-452 e uma na BR-070. Os números reforçam a necessidade de atenção redobrada dos motoristas, especialmente nos trechos de maior fluxo.

As ações de fiscalização resultaram na lavratura de mais de 27 mil infrações de trânsito. O excesso de velocidade permaneceu como a principal irregularidade constatada, com 17.922 autuações registradas por radares fixos e portáteis. Também foram registradas 1.015 ultrapassagens proibidas, 120 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 556 infrações relacionadas ao não uso do cinto de segurança.

Embora a redução no número de mortes represente um resultado positivo, a PRF alerta que as infrações mais recorrentes continuam diretamente relacionadas aos sinistros graves e fatais. Excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, consumo de álcool antes de dirigir e o não uso do cinto de segurança permanecem entre os principais fatores de risco nas rodovias federais.

As ações preventivas e de fiscalização da PRF continuarão ao longo de todo o ano. Nos próximos feriados prolongados, o trabalho será mantido para coibir condutas de risco e promover um trânsito mais seguro. A PRF também utilizou tecnologia como drones e videomonitoramento para ampliar o monitoramento das estradas.

Os motoristas devem respeitar os limites de velocidade, evitar ultrapassagens proibidas e nunca dirigir após consumir álcool. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes. Para denunciar condutas de risco ou solicitar atendimento em caso de acidente, a PRF disponibiliza o telefone 191, com atendimento 24 horas. Antes de viajar, é recomendado verificar as condições do veículo e planejar a rota com antecedência.

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