Previsão do Tempo

Calor ganha força em Goiás nesta terça; umidade do ar entra em nível de alerta e máximas chegam a 37°C

Manhã começa com temperaturas amenas, mas calor aumenta rapidamente durante o dia. Umidade pode cair para 20% em diversas regiões do estado


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 04/08/2026 - 08:21

Calor ganha força em Goiás nesta terça; umidade do ar entra em nível de alerta e máximas chegam a 37°C
Calor ganha força em Goiás nesta terça; umidade do ar entra em nível de alerta e máximas chegam a 37°C

Os goianos terão mais um dia de tempo firme e calor nesta terça-feira (4), com predomínio de sol em todas as regiões do estado. Apesar do amanhecer ameno na porção Centro-Sul, as temperaturas sobem rapidamente ao longo da manhã, principalmente no Centro-Norte, onde os termômetros podem atingir até 37°C.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), não há previsão de chuva e a principal preocupação do dia é a baixa umidade relativa do ar, que deve cair para 20% durante a tarde, índice considerado de alerta e que exige atenção com a saúde.

Em Goiânia, a previsão é de sol com variação de nebulosidade. A temperatura varia entre 16°C e 34°C, enquanto a umidade do ar oscila entre 20% e 75%.

As maiores temperaturas estão previstas para o Norte e Oeste goiano, onde cidades como Porangatu podem registrar 37°C, enquanto Aruanã, Araguapaz e Montes Claros de Goiás devem alcançar 36°C.

Temperaturas pelo estado

Goiânia: 16°C a 34°C
Anápolis: 15°C a 30°C
Porangatu: 20°C a 37°C
Goianésia: 19°C a 35°C
Rio Verde: 15°C a 32°C
Jataí: 15°C a 32°C
Catalão: 17°C a 33°C
Itumbiara: 15°C a 34°C
Ceres: 18°C a 33°C
Formosa: 16°C a 31°C
Umidade em nível de alerta

O Cimehgo alerta que a umidade relativa do ar poderá atingir 20% em grande parte do estado durante o período da tarde, condição que favorece problemas respiratórios, desidratação e aumenta o risco de incêndios.

Entre as recomendações estão:

Beber bastante água ao longo do dia;
Evitar exercícios físicos nas horas mais quentes;
Umidificar os ambientes sempre que possível;
Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.
Mais de 100 municípios estão sob risco de incêndios

O boletim também aponta risco potencial para incêndios florestais e urbanos em mais de 100 municípios goianos devido ao chamado “Fator 30-30-30”, combinação de temperatura acima de 30°C, umidade abaixo de 30% e ventos moderados, cenário que favorece a rápida propagação do fogo.

Entre os municípios em alerta estão Caldas Novas, Formosa, Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Mineiros, Morrinhos, Goiatuba, Pirenópolis, Posse, Uruaçu, Minaçu, Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, entre outros.

Níveis dos rios seguem dentro da normalidade

O monitoramento hidrológico indica que os principais rios goianos permanecem, em geral, dentro da faixa de normalidade, embora vários apresentem tendência de redução dos níveis por causa do avanço da estiagem.

O Rio Meia Ponte, na região de Goiânia, já apresenta queda no nível das águas, enquanto o Rio Araguaia mantém níveis normais, mas com tendência de diminuição. Já o Rio Saia Velha, em Valparaíso de Goiás, segue acima da média histórica para o período.

 

LEIA TAMBÉM:
Convenção do PL em Goiás apela à nacionalização e reforça polarização

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Quarta começa com 14°C e termina com calor de 30°C em Goiânia; veja a previsão
Previsão do Tempo

Segunda-feira terá predomínio de sol e calor em Goiás

03/08/2026
baixa umidade do ar
Previsão do Tempo

Domingo será de sol forte e baixa umidade em Goiânia; INMET mantém alerta de perigo

02/08/2026
Calor aumenta e Goiânia pode chegar aos 32°C neste sábado (01)
Previsão do Tempo

Calor aumenta e Goiânia pode chegar aos 32°C neste sábado (01)

01/08/2026
Goiânia pode ter rajadas de vento e umidade de 25% nesta sexta (31)
Previsão do Tempo

Goiânia pode ter rajadas de vento e umidade de 25% nesta sexta (31)

31/07/2026
Friozinho pela manhã e calor à tarde: Goiânia terá máxima de 30°C nesta sexta-feira (26)
Previsão do Tempo

Quarta-feira será de sol e calor em todo o estado de Goiás

29/07/2026
Queimadas deixam quase 60 mil sem energia em Goiás; impactos crescem 21% em um ano - Divulgação Equatorial
Cidades

Queimadas deixam quase 60 mil sem energia em Goiás; impactos crescem 21% em um ano

04/08/2026
Daniel chega à convenção com apoio de 227 prefeitos e 12 partidos
Destaque 2

Daniel chega à convenção com apoio de 227 prefeitos e 12 partidos

04/08/2026
Últimos dias de inscrições abertas do Vestibular UFG 2027
Educação

Últimos dias de inscrições abertas do Vestibular UFG 2027

04/08/2026
Calor ganha força em Goiás nesta terça; umidade do ar entra em nível de alerta e máximas chegam a 37°C
Previsão do Tempo

Calor ganha força em Goiás nesta terça; umidade do ar entra em nível de alerta e máximas chegam a 37°C

04/08/2026
Pesquisa