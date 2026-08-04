Calor ganha força em Goiás nesta terça; umidade do ar entra em nível de alerta e máximas chegam a 37°C

Os goianos terão mais um dia de tempo firme e calor nesta terça-feira (4), com predomínio de sol em todas as regiões do estado. Apesar do amanhecer ameno na porção Centro-Sul, as temperaturas sobem rapidamente ao longo da manhã, principalmente no Centro-Norte, onde os termômetros podem atingir até 37°C.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), não há previsão de chuva e a principal preocupação do dia é a baixa umidade relativa do ar, que deve cair para 20% durante a tarde, índice considerado de alerta e que exige atenção com a saúde.

Em Goiânia, a previsão é de sol com variação de nebulosidade. A temperatura varia entre 16°C e 34°C, enquanto a umidade do ar oscila entre 20% e 75%.

As maiores temperaturas estão previstas para o Norte e Oeste goiano, onde cidades como Porangatu podem registrar 37°C, enquanto Aruanã, Araguapaz e Montes Claros de Goiás devem alcançar 36°C.

Temperaturas pelo estado

Goiânia: 16°C a 34°C

Anápolis: 15°C a 30°C

Porangatu: 20°C a 37°C

Goianésia: 19°C a 35°C

Rio Verde: 15°C a 32°C

Jataí: 15°C a 32°C

Catalão: 17°C a 33°C

Itumbiara: 15°C a 34°C

Ceres: 18°C a 33°C

Formosa: 16°C a 31°C

Umidade em nível de alerta

O Cimehgo alerta que a umidade relativa do ar poderá atingir 20% em grande parte do estado durante o período da tarde, condição que favorece problemas respiratórios, desidratação e aumenta o risco de incêndios.

Entre as recomendações estão:

Beber bastante água ao longo do dia;

Evitar exercícios físicos nas horas mais quentes;

Umidificar os ambientes sempre que possível;

Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.

Mais de 100 municípios estão sob risco de incêndios

O boletim também aponta risco potencial para incêndios florestais e urbanos em mais de 100 municípios goianos devido ao chamado “Fator 30-30-30”, combinação de temperatura acima de 30°C, umidade abaixo de 30% e ventos moderados, cenário que favorece a rápida propagação do fogo.

Entre os municípios em alerta estão Caldas Novas, Formosa, Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Mineiros, Morrinhos, Goiatuba, Pirenópolis, Posse, Uruaçu, Minaçu, Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, entre outros.

Níveis dos rios seguem dentro da normalidade

O monitoramento hidrológico indica que os principais rios goianos permanecem, em geral, dentro da faixa de normalidade, embora vários apresentem tendência de redução dos níveis por causa do avanço da estiagem.

O Rio Meia Ponte, na região de Goiânia, já apresenta queda no nível das águas, enquanto o Rio Araguaia mantém níveis normais, mas com tendência de diminuição. Já o Rio Saia Velha, em Valparaíso de Goiás, segue acima da média histórica para o período.

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