Quarta-feira será de sol e calor em todo o estado de Goiás

Esta quarta-feira (29) terá predomínio de sol sobre o Brasil Central. Em escala global, o cenário climatológico segue sob a intensa influência do fenômeno El Niño. O monitoramento mais recente do índice Niño 3.4 aponta que a anomalia de temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial registrou +2,06°C, consolidando o evento na categoria de intensidade forte a muito forte. Com isso, Goiás deverá enfrentar um dia de sol e calor em todo o território. Em Goiânia, a quarta-feira amanheceu nublada, com temperatura amena.

☀️ 🌡️ Para Hoje (29/7):

O dia será de predomínio de sol em todo o território goiano, sob atuação de uma massa de ar seco. O sol garante um rápido aquecimento diurno, elevando consideravelmente as temperaturas máximas no período da tarde. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

A madrugada registrou friozinho ameno nas regiões Leste e Centro-Sul: Alto Paraíso de Goiás (15,1°C), Pires do Rio (15,6°C), Itumbiara (16,4°C), Goiânia – PEAMP (17,0°C), Cristalina – Sede (17,8°C), Goiânia – Sede (18,4°C).

As porções Norte, Noroeste e Nordeste seguem com madrugadas relativamente mais aquecidas: São Miguel do Araguaia (19,2°C), Porangatu (19,7°C), Pirenópolis (20,0°C), Formosa (22,8°C).

⚠️ Impactos Ambientais e Cuidados com a Saúde:

🥶 Amplitude Térmica: O forte contraste entre as primeiras horas da manhã e as tardes quentes provoca uma intensa oscilação térmica em poucas horas. Recomenda-se atenção redobrada com o uso de agasalhos adequados no início do dia e cuidados preventivos com a saúde das vias respiratórias.

🌵 Umidade do Ar: A massa de ar seco mantém os índices de umidade relativa do ar em níveis extremamente baixos no período vespertino, projetando marcas médias em torno de 20% no Estado de Goiás.

🔥 Risco de Incêndios (Alerta Vermelho Crítico): A falta de chuva combinada com a baixa umidade do ar e o vento persistente transforma a vegetação em combustível inflamável. O risco de propagação de queimadas atinge níveis severos em todo o estado. O uso do fogo permanece terminantemente proibido.

🔥👨🏻‍🚒 Municípios com Risco Elevado de Incêndios Florestais (Fator 30-30-30):

Água Fria de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Araguapaz, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Alta, Cachoeira Dourada, Caçu, Caldas Novas, Campos Belos, Catalão, Cavalcante, Colinas do Sul, Cristianópolis, Crixás, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Itumbiara, Mambaí, Marzagão, Mimoso de Goiás, Minaçu, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Niquelândia, Padre Bernardo, Paranaiguara, Piracanjuba, Pirenópolis, Planaltina, Pontalina, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Quente, Rio Verde, São Domingos, São João d’Aliança, São Miguel do Passa Quatro, São Simão, Sítio d’Abadia, Trombas, Vila Boa.

🌐 Segurança Hídrica e Agropecuária: Sem a ocorrência de precipitação expressiva no estado, a estiagem de inverno se agrava. O planejamento estratégico para a gestão racional dos recursos hídricos e o manejo de pastagens e solo deve seguir rigorosamente os cronogramas de contingência.

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