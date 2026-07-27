Goiás terá segunda-feira de sol forte, calor de até 38°C e umidade do ar em nível de alerta

A semana começa com tempo firme em Goiás. Nesta segunda-feira (27), o predomínio de sol mantém o tempo seco em todas as regiões do estado, sem previsão de chuva, enquanto as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia, principalmente nas regiões Centro-Norte, onde os termômetros podem alcançar 38°C.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o amanhecer ainda registra temperaturas amenas na porção Centro-Sul do estado, mas a combinação de calor intenso e baixa umidade exige atenção durante a tarde. A umidade relativa do ar deve cair para 20%, índice considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Goiânia, a previsão é de sol com variação de nebulosidade. A temperatura varia entre 17°C e 33°C, enquanto a umidade do ar oscila entre 20% e 80%.

As maiores temperaturas do estado devem ser registradas nas regiões Norte e Oeste, com máximas de até 38°C. Já no Sul, Leste, Central e Sudoeste, as máximas ficam entre 34°C e 36°C.

Entre os municípios com previsão de calor mais intenso estão:

Porangatu: 20°C a 37°C;

20°C a 37°C; Aruanã, Araguapaz e Cidade de Goiás: até 36°C;

até 36°C; Goiânia: 17°C a 33°C;

17°C a 33°C; Anápolis: 17°C a 29°C;

17°C a 29°C; Rio Verde e Jataí: até 32°C;

até 32°C; Catalão: 17°C a 32°C;

17°C a 32°C; Formosa: 16°C a 31°C.

Segundo o Cimehgo, o cenário de tempo seco deve permanecer ao longo da semana, com predomínio de sol, ausência de chuvas e baixos índices de umidade durante as tardes. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

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