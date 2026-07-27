Previsão do Tempo

Goiás terá segunda-feira de sol forte, calor de até 38°C e umidade do ar em nível de alerta

Temperaturas seguem amenas nas primeiras horas do dia, mas sobem rapidamente ao longo da tarde. Não há previsão de chuva em nenhuma região do estado.


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 27/07/2026 - 08:39

Goiás terá segunda-feira de sol forte, calor de até 38°C e umidade do ar em nível de alerta
Goiás terá segunda-feira de sol forte, calor de até 38°C e umidade do ar em nível de alerta

A semana começa com tempo firme em Goiás. Nesta segunda-feira (27), o predomínio de sol mantém o tempo seco em todas as regiões do estado, sem previsão de chuva, enquanto as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia, principalmente nas regiões Centro-Norte, onde os termômetros podem alcançar 38°C.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o amanhecer ainda registra temperaturas amenas na porção Centro-Sul do estado, mas a combinação de calor intenso e baixa umidade exige atenção durante a tarde. A umidade relativa do ar deve cair para 20%, índice considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Goiânia, a previsão é de sol com variação de nebulosidade. A temperatura varia entre 17°C e 33°C, enquanto a umidade do ar oscila entre 20% e 80%.

As maiores temperaturas do estado devem ser registradas nas regiões Norte e Oeste, com máximas de até 38°C. Já no Sul, Leste, Central e Sudoeste, as máximas ficam entre 34°C e 36°C.

Entre os municípios com previsão de calor mais intenso estão:

  • Porangatu: 20°C a 37°C;
  • Aruanã, Araguapaz e Cidade de Goiás: até 36°C;
  • Goiânia: 17°C a 33°C;
  • Anápolis: 17°C a 29°C;
  • Rio Verde e Jataí: até 32°C;
  • Catalão: 17°C a 32°C;
  • Formosa: 16°C a 31°C.

Segundo o Cimehgo, o cenário de tempo seco deve permanecer ao longo da semana, com predomínio de sol, ausência de chuvas e baixos índices de umidade durante as tardes. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

LEIA TAMBÉM:

Goiás reabilita o pior time do Brasileiro Série B

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

INSS inicia pagamento de julho nesta segunda-feira (27); veja o calendário completo de aposentados e pensionistas
Previsão do Tempo

INSS inicia pagamento de julho hoje; veja o calendário completo

27/07/2026
Calor de 32°C e ar seco marcam o sábado (25) em Goiânia
Previsão do Tempo

Calor de 32°C e ar seco marcam o sábado (25) em Goiânia

25/07/2026
Goiânia chega a 32°C e entra em alerta por baixa umidade nesta sexta (24)
Previsão do Tempo

Goiânia chega a 32°C e entra em alerta por baixa umidade nesta sexta (24)

24/07/2026
Manhã fria e tarde de 32°C: amplitude térmica exige cuidados em Goiânia
Previsão do Tempo

Manhã fria e tarde de 32°C: amplitude térmica exige cuidados em Goiânia

23/07/2026
Goiânia vai dos 15°C aos 31°C nesta quarta-feira (22)
Previsão do Tempo

Goiânia vai dos 15°C aos 31°C nesta quarta-feira (22)

22/07/2026
Goiânia ilumina o Viaduto Latif Sebba de verde e entra na celebração global do Dia de São Patrício - Divulgação - Goiânia MotoGP
Política

Goiânia prevê R$ 1,1 bilhão para limpeza urbana, iluminação, drenagem e obras viárias em 2027

27/07/2026
PRF registra 25 acidentes nas rodovias federais de Goiás durante o fim de semana
Segurança

PRF registra 25 acidentes nas rodovias federais de Goiás durante o fim de semana; motociclista morre na BR-060

27/07/2026
Beneficiários com NIS de final 6 recebem Bolsa Família de julho
Brasil

Beneficiários com NIS de final 6 recebem Bolsa Família de julho

27/07/2026
Horóscopo segunda
Horóscopo

Segunda-feira (27) cobra comprometimento e responsabilidade; veja o horóscopo do seu signo

27/07/2026
Pesquisa