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INSS inicia pagamento de julho hoje; veja o calendário completo

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS começam a receber os pagamentos de julho nesta segunda-feira (27)


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 27/07/2026 - 08:57

INSS inicia pagamento de julho nesta segunda-feira (27); veja o calendário completo de aposentados e pensionistas
INSS inicia pagamento de julho nesta segunda-feira (27); veja o calendário completo de aposentados e pensionistas

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS começam a receber os pagamentos de julho nesta segunda-feira (27). Confira as datas de depósito, como consultar o benefício e quem recebe primeiro.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta segunda-feira (27) o pagamento dos benefícios referentes ao mês de julho de 2026. O calendário contempla aposentados, pensionistas e demais segurados e segue o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço.

Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Já quem recebe acima do piso nacional terá os depósitos realizados na sequência, conforme o cronograma oficial do INSS.

Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Os pagamentos começam nesta segunda-feira (27) e seguem até 7 de agosto.

Final 1 – 27 de julho
Final 2 – 28 de julho
Final 3 – 29 de julho
Final 4 – 30 de julho
Final 5 – 31 de julho
Final 6 – 3 de agosto
Final 7 – 4 de agosto
Final 8 – 5 de agosto
Final 9 – 6 de agosto
Final 0 – 7 de agosto

Calendário do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo

Para os segurados que recebem mais de um salário mínimo, os depósitos começam em 3 de agosto.

Finais 1 e 6 – 3 de agosto
Finais 2 e 7 – 4 de agosto
Finais 3 e 8 – 5 de agosto
Finais 4 e 9 – 6 de agosto
Finais 5 e 0 – 7 de agosto

Como saber a data do pagamento do INSS

O cronograma é definido pelo número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador, que aparece depois do traço.

Quem recebe até um salário mínimo deve observar apenas o último número antes do hífen. Para benefícios acima do piso nacional, os pagamentos são realizados em grupos de dois finais por dia.

Como consultar o benefício do INSS

Os segurados podem consultar o valor do benefício, a data de pagamento e o extrato de depósito pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu INSS;
Portal Meu INSS;
Central de Atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Para acessar os serviços digitais, basta informar o CPF e a senha cadastrados na conta Gov.br.

Com a consulta, aposentados, pensionistas e demais beneficiários podem verificar o valor que será depositado, acompanhar o calendário de pagamentos e emitir o extrato do benefício sem precisar ir a uma agência do INSS.

 

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