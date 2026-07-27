Segurança

PRF registra 25 acidentes nas rodovias federais de Goiás durante o fim de semana; motociclista morre na BR-060

Fiscalização resultou em 854 autuações por infrações de trânsito; vítima fatal sofreu queda de motocicleta em Anápolis


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 27/07/2026 - 09:51

PRF registra 25 acidentes nas rodovias federais de Goiás durante o fim de semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 25 acidentes nas rodovias federais que cortam Goiás durante o último fim de semana. As ocorrências deixaram 31 pessoas feridas e uma vítima fatal, conforme balanço divulgado pela corporação.

Além do atendimento às ocorrências, a PRF intensificou as ações de fiscalização nas estradas federais do estado. Ao todo, 854 autuações por infrações de trânsito foram aplicadas durante o período, como parte das ações voltadas à segurança viária e à redução de acidentes.

A única morte registrada ocorreu na manhã deste domingo (26), na BR-060, em Anápolis. Um homem de 31 anos morreu após sofrer uma queda de motocicleta no km 98 da rodovia.

PRF

Segundo informações preliminares da PRF, a motocicleta era ocupada por duas pessoas no momento do acidente. Após a queda, o segundo ocupante deixou o local antes da chegada das equipes de resgate e ainda não foi identificado.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A PRF reforça a importância do respeito às normas de trânsito e da condução responsável, especialmente em períodos de maior movimentação nas rodovias.

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Arthur Oliveira

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