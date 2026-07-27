A Prefeitura de Goiânia estabeleceu uma meta financeira de R$ 1,117 bilhão para ações de infraestrutura, zeladoria e saneamento básico em 2027. O valor consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias e reúne programas de iluminação pública, limpeza urbana, gestão de resíduos, drenagem, conservação de vias, construção de ciclovias e intervenções em córregos e espaços públicos.

A previsão ainda não representa o valor que será efetivamente gasto no próximo ano. As metas da LDO orientam a elaboração da Lei Orçamentária Anual, responsável por detalhar as receitas e despesas do município. A proposta da LOA deverá ser encaminhada à Câmara Municipal até o fim de setembro.

Segundo o documento, as prioridades foram selecionadas a partir do Plano Plurianual de 2026 a 2029 e dos projetos considerados estratégicos pela administração municipal. A própria LDO ressalta que a execução das metas poderá sofrer alterações conforme o comportamento da arrecadação e a disponibilidade financeira do município.

O bloco de infraestrutura, zeladoria e saneamento aparece entre os maiores do planejamento. Educação lidera a relação, com meta de R$ 2,39 bilhões, seguida pela Saúde, com R$ 2,05 bilhões.

Iluminação, resíduos e drenagem

Entre as ações previstas estão a manutenção, ampliação e modernização da iluminação pública, além dos serviços de limpeza urbana, urbanização e gestão de resíduos.

O planejamento também contempla intervenções no sistema de drenagem urbana e de águas pluviais, área que ganha relevância durante o período chuvoso, quando diferentes regiões da capital enfrentam alagamentos e problemas de escoamento.

A Prefeitura incluiu ainda a pavimentação e conservação de vias, a reurbanização das avenidas Goiás Norte e Leste-Oeste, a recuperação do fundo de vale do Córrego Cascavel e a reurbanização da bacia do Córrego Botafogo.

O documento, no entanto, não individualiza quanto será destinado a cada ação. Todos os projetos aparecem reunidos sob a mesma meta financeira de R$ 1,117 bilhão, o que impede identificar, neste momento, a parcela prevista para cada intervenção.

Ciclovias, praças e pontes

A construção de ciclovias também foi incorporada ao planejamento municipal para 2027. O conjunto inclui ainda a construção e estruturação de praças esportivas, além da reforma e manutenção de prédios públicos.

A LDO prevê também ações de requalificação urbana, construção de pontes e continuidade da implantação do Parque Linear Macambira Anicuns. O texto não informa quais trechos deverão receber recursos nem apresenta cronograma para as intervenções.

Além dos R$ 1,117 bilhão destinados ao conjunto de infraestrutura e zeladoria, a Prefeitura estabeleceu meta de R$ 560,7 milhões para trânsito e transporte urbano. Esse bloco inclui sinalização, fiscalização, educação para o trânsito, subsídio ao transporte coletivo, prioridade para ônibus em vias arteriais e melhorias no Corredor Goiás.

A LDO determina que, na elaboração do orçamento, os serviços essenciais tenham prioridade sobre a expansão da infraestrutura física. A norma também prevê que novos projetos não recebam recursos antes que obras em andamento e despesas de conservação do patrimônio estejam adequadamente atendidas.