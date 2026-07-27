O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto, participa nesta segunda-feira (27) de uma reunião com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e representantes de sindicatos industriais. Será a primeira visita institucional à entidade desde que assumiu o comando da agência.

A agenda ocorre a convite da presidência da Fieg e terá como eixo principal a Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Noleto apresentará as medidas adotadas pelo governo federal para ampliar a produtividade, estimular a transformação digital, fomentar a inovação e fortalecer as cadeias produtivas nacionais. A discussão deve considerar os impactos dessas ações sobre o setor industrial goiano.

O encontro também abordará o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, com foco nas oportunidades de ampliação das exportações brasileiras e nos possíveis efeitos sobre a competitividade das empresas nacionais.

Outro ponto da agenda será o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. A avaliação é de que as novas barreiras comerciais aumentam a pressão sobre a indústria brasileira e reforçam a necessidade de diversificação dos mercados consumidores.