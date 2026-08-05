Cidades

Câmeras registram momento em que seis cães são abandonados na Prefeitura de Aparecida

Animais foram deixados durante a madrugada na Cidade Administrativa; imagens devem ajudar Guarda Civil a identificar os responsáveis


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 05/08/2026 - 16:52

Câmeras registram momento em que seis cães são abandonados na Prefeitura de Aparecida
(Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Seis cães foram abandonados na madrugada desta quarta-feira (5) na própria sede do Poder Executivo de Aparecida de Goiânia, e a ação acabou registrada pelas câmeras de monitoramento do local. O abandono aconteceu na Cidade Administrativa Maguito Vilela, localizada no Residencial Solar Central Park.

As imagens do sistema de segurança flagraram a ação e agora fazem parte dos elementos disponíveis para tentar chegar aos responsáveis. A Guarda Civil Municipal iniciou o trabalho de identificação e informou que os envolvidos deverão ser conduzidos à polícia. Segundo a Prefeitura, os seis cães foram deixados no local na mesma ocorrência.

Confira o vídeo:

Animais estão esperando um novo lar

Depois do abandono, equipes do Programa de Atenção e Proteção aos Animais (PATA) prestaram assistência aos cães. Os animais foram levados para um lar temporário e estão disponíveis para adoção responsável. Quem tiver interesse pode procurar diretamente o Centro de Recuperação PATA, na Rua Renó, no Setor Pontal Sul.

Abandono pode configurar maus-tratos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade alertou para as consequências do abandono de animais. A legislação federal estabelece punição mais severa para casos de maus-tratos envolvendo cães e gatos. A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda. Se ocorrer a morte do animal em consequência dos maus-tratos, a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço.  A Prefeitura também informa que, na esfera administrativa, a multa pode chegar a R$ 50 mil por animal.

Enquanto os seis cães aguardam adoção, a Guarda Civil tenta identificar, a partir das imagens registradas pelas câmeras e de outras diligências, quem participou do abandono.

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Redação Tribuna do Planalto

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