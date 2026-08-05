Cidades

Dia dos Pais deve levar mais de 50 mil consumidores ao polo da Região da 44 em Goiânia

Região da 44 deve receber 50 mil consumidores para compras de Dia dos Pais; galerias funcionam até sábado com dicas de looks por R$ 100


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 05/08/2026 - 17:37

Dia dos Pais deve levar mais de 50 mil consumidores ao polo da Região da 44 em Goiânia - Foto: Zuhair Mohamad

Estimativa da AER44 prevê alta de 4% no faturamento; galerias e shoppings funcionam das 8h às 19h até sábado.

Até o próximo sábado (8), o polo confeccionista da Região da 44, em Goiânia, deve receber um fluxo de 50 mil pessoas em busca de presentes para o Dia dos Pais, celebrado no domingo (9). A estimativa é da Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44), que prevê também um aumento de 4% na média de faturamento das vendas do varejo.

De acordo com Sérgio Naves, presidente da AER44, o Dia dos Pais já trouxe um impulso importante há duas semanas, com as compras de atacado. “Essa é a quarta melhor data de compras para a nossa região e os itens que têm maior procura são o jeans, camisetas em malha, camisas polos, bermudas e shorts”, afirmou. As galerias e shoppings do polo comercial estarão abertos das 8h às 19h ao longo desta semana que antecede a data.

Para facilitar a vida dos filhos que ainda não compraram o presente, o perfil da Região da 44 no Instagram (@regiaoda44oficial) traz vídeos da influenciadora de moda Renata de Paula com dicas de presentes. “Podem ficar atentos. Vamos gravar vários vídeos com dicas de presentes versáteis, baratos e para todos os estilos de papais. Inclusive, aqui na Região da 44 você consegue montar um look completo por R$ 100”, destacou a influenciadora.

Em âmbito nacional, o Dia dos Pais deve levar cerca de 104 milhões de consumidores às compras e movimentar R$ 29,7 bilhões no comércio e no setor de serviços, conforme pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. O levantamento mostra que 63% dos consumidores pretendem comprar presentes em 2026.

LEIA MAIS: 

Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro

Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Agosto e setembro são os meses mais perigosos em Goiás; saiba o motivo
Cidades

Agosto e setembro são os meses mais perigosos em Goiás; saiba o motivo

05/08/2026
Câmeras registram momento em que seis cães são abandonados na Prefeitura de Aparecida
Cidades

Câmeras registram momento em que seis cães são abandonados na Prefeitura de Aparecida

05/08/2026
Caminhão carregado com brita tomba e motorista morre na GO-203, em Ipameri; pista está interditada
Cidades

Caminhão carregado com brita tomba e motorista morre na GO-203, em Ipameri; pista está interditada

05/08/2026
Bebê de 50 dias é internada com braços e clavículas quebrados, em Morrinhos; mãe e pai são suspeitos
Cidades

Bebê de 50 dias é internada com braços e clavículas quebrados, em Morrinhos; mãe e pai são suspeitos

05/08/2026
Folga em troca de voto? Empresa goiana já foi condenada por assédio eleitoral
Cidades

Folga em troca de voto? Empresa goiana já foi condenada por assédio eleitoral

04/08/2026
Dia dos Pais deve levar mais de 50 mil consumidores ao polo da Região da 44 em Goiânia
Cidades

Dia dos Pais deve levar mais de 50 mil consumidores ao polo da Região da 44 em Goiânia

05/08/2026
Agosto e setembro são os meses mais perigosos em Goiás; saiba o motivo
Cidades

Agosto e setembro são os meses mais perigosos em Goiás; saiba o motivo

05/08/2026
Goiás supera média nacional no Ideb 2025 e alcança nota 6,5 nos anos iniciais do ensino fundamental
Educação

Goiás supera média nacional no Ideb 2025 e alcança nota 6,5 nos anos iniciais do ensino fundamental

05/08/2026
Câmeras registram momento em que seis cães são abandonados na Prefeitura de Aparecida
Cidades

Câmeras registram momento em que seis cães são abandonados na Prefeitura de Aparecida

05/08/2026
Pesquisa