Dia dos Pais deve levar mais de 50 mil consumidores ao polo da Região da 44 em Goiânia

Estimativa da AER44 prevê alta de 4% no faturamento; galerias e shoppings funcionam das 8h às 19h até sábado.

Até o próximo sábado (8), o polo confeccionista da Região da 44, em Goiânia, deve receber um fluxo de 50 mil pessoas em busca de presentes para o Dia dos Pais, celebrado no domingo (9). A estimativa é da Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44), que prevê também um aumento de 4% na média de faturamento das vendas do varejo.

De acordo com Sérgio Naves, presidente da AER44, o Dia dos Pais já trouxe um impulso importante há duas semanas, com as compras de atacado. “Essa é a quarta melhor data de compras para a nossa região e os itens que têm maior procura são o jeans, camisetas em malha, camisas polos, bermudas e shorts”, afirmou. As galerias e shoppings do polo comercial estarão abertos das 8h às 19h ao longo desta semana que antecede a data.

Para facilitar a vida dos filhos que ainda não compraram o presente, o perfil da Região da 44 no Instagram (@regiaoda44oficial) traz vídeos da influenciadora de moda Renata de Paula com dicas de presentes. “Podem ficar atentos. Vamos gravar vários vídeos com dicas de presentes versáteis, baratos e para todos os estilos de papais. Inclusive, aqui na Região da 44 você consegue montar um look completo por R$ 100”, destacou a influenciadora.

Em âmbito nacional, o Dia dos Pais deve levar cerca de 104 milhões de consumidores às compras e movimentar R$ 29,7 bilhões no comércio e no setor de serviços, conforme pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. O levantamento mostra que 63% dos consumidores pretendem comprar presentes em 2026.

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