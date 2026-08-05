Já pode fazer as malas: cinco feriados prolongados ainda vêm por aí em 2026; confira

Se a sensação é de que 2026 está passando rápido demais, o calendário ainda guarda uma boa notícia para quem espera uma folga: os goianos terão cinco oportunidades de finais de semana prolongados com feriados até o fim do ano.

As datas estão espalhadas pelos próximos quatro meses e caem estrategicamente às segundas ou sextas-feiras.

Na prática, quem trabalha de segunda a sexta poderá aproveitar períodos de três dias consecutivos sem expediente — salvo categorias que funcionam normalmente durante os feriados.

A primeira oportunidade chega no dia 7 de setembro. A Independência do Brasil será celebrada em uma segunda-feira, prolongando o descanso iniciado no sábado (5).

A situação se repetirá no mês seguinte. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, também cairá na segunda-feira.

Novembro é o melhor mês para quem gosta de feriadão

Quem pretende aproveitar as folgas para viajar pode prestar atenção especial a novembro. O mês terá dois feriados nacionais formando finais de semana prolongados.

Finados, no dia 2, cairá em uma segunda-feira. Pouco mais de duas semanas depois, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, será celebrado em uma sexta-feira.

Novembro tem ainda a Proclamação da República, no dia 15. Para a tristeza de quem esperava outra folga durante a semana, a data cairá em um domingo.

Natal também ajuda

O calendário reserva o último feriadão para dezembro. O Natal, em 25 de dezembro, será em uma sexta-feira.

Assim, para quem normalmente não trabalha aos sábados e domingos, a folga poderá se estender até o domingo (27).

Anote as datas:

7 de setembro – segunda-feira – Independência do Brasil;

12 de outubro – segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro – segunda-feira – Finados;

20 de novembro – sexta-feira – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro – sexta-feira – Natal.

Para os moradores de Goiânia, o aniversário da capital, em 24 de outubro, também integra o calendário municipal. Neste ano, entretanto, a comemoração cairá em um sábado.

A existência do feriado também não significa automaticamente que haverá emendas nos dias próximos. Pontos facultativos e dispensas adicionais podem variar conforme a administração pública, instituição ou empresa.

Leia mais: