Convenção: Daniel Vilela oficializa Luiz do Carmo como vice e nega divergência com Caiado

O governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) confirmou nesta quarta-feira (5), durante a convenção da coligação Pra Goiás Seguir em Frente, o nome do ex-senador Luiz do Carmo (PSD) como candidato a vice-governador na chapa governista. Ao comentar a escolha, Daniel afirmou que a definição foi resultado de diálogo com os partidos da base e descartou qualquer desentendimento com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).

Segundo o governador, a composição da chapa foi construída de forma consensual. “A gente fez estudos, conversou com todos os nossos companheiros que estavam pensando nessa composição da chapa. Estamos muito felizes com essa decisão. Luiz é um grande empresário do setor mineral e agropecuário, tem experiência política e representa um segmento de grande relevância na nossa sociedade. Portanto, estamos otimistas com essa composição”, declarou.

Questionado sobre uma possível divergência com Caiado durante o processo de escolha do vice, Daniel negou que tenha havido conflito. “Eu não fiquei nem sabendo desse fuxico, não.”

Ao ser perguntado sobre o tema, Ronaldo Caiado também minimizou os rumores. “Você já pensou? Estão desesperados desse tanto?”

Daniel Vilela ainda destacou a trajetória de Luiz do Carmo e a contribuição que ele poderá dar à gestão estadual.”É um homem que tem uma coletividade prestada ao nosso estado muito significativa, um grande parceiro do governo. Tem um time também muito competente, que nos ajuda muito no planejamento do nosso governo. Tenho certeza de que continuará com essa mesma responsabilidade, disposição e dedicação para colaborar com o Estado e com o nosso projeto.”

Convenção oficializa maior coligação de Goiás

Realizada no Centro de Convenções de Goiânia, a convenção homologou a candidatura de Daniel Vilela à reeleição e confirmou a formação da coligação Pra Goiás Seguir em Frente, composta por 12 partidos.

Integram a aliança o MDB, PSD, Republicanos, Podemos, Avante, Mobiliza, Agir e Democrata, além da Federação União Progressista (União Brasil e Progressistas) e da Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade). Segundo a organização, a base reúne o apoio de 227 dos 246 prefeitos goianos.

A convenção também confirmou as candidaturas ao Senado de Gracinha Caiado (União Brasil), Vanderlan Cardoso (PSD), Zacharias Calil (MDB) e Gustavo Mendanha (PRD).

Quem é Luiz do Carmo

Ex-senador e ex-deputado estadual, Luiz Carlos do Carmo foi escolhido para compor a chapa como representante de um segmento considerado estratégico pela base governista, especialmente junto ao eleitorado evangélico.

Irmão do bispo Oídes do Carmo, presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus Madureira em Goiás (Conemad-GO), Luiz do Carmo também possui atuação no setor empresarial, com atividades nas áreas de mineração e agropecuária.

Na vida pública, exerceu dois mandatos como deputado estadual e chegou ao Senado em 2019 como primeiro suplente de Ronaldo Caiado, após a eleição deste para o Governo de Goiás. Permaneceu no cargo até o fim da legislatura, em 2022.

Com a definição do vice, a base governista conclui a composição da chapa majoritária para a disputa das eleições de 2026, reforçando a estratégia de ampliar o diálogo com diferentes setores políticos, econômicos e religiosos do estado.