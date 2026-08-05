Política

Os caminhos de Zé Mário após Luiz do Carmo ser escolhido vice de Daniel Vilela

PRTB oferece comando estadual, avalia tese jurídica para uma candidatura em 2026 e pode apresentar líder do agro como opção para vice de Marconi


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 05/08/2026 - 11:04

Zé Mário era cotado para a vice de Daniel (Foto: Divulgação)

A escolha de Luiz do Carmo para a vice do governador Daniel Vilela (MDB) abriu um novo tabuleiro para Zé Mário Schreiner. Preterido na chapa governista, o ex-presidente da Faeg recebeu do PRTB propostas para assumir o comando estadual da legenda em um projeto de longo prazo.

O convite foi confirmado ao colunista da Tribuna do Planalto, Domingos Ketelbey, pelo secretário-geral nacional do PRTB, Rodney Miranda. Segundo ele, o partido está disposto a discutir com Zé Mário uma candidatura ao governo ou outra posição na chapa majoritária.

“Estou conversando com o Zé Mário sobre a possibilidade de governo, ou o que ele quiser, de vir trabalhar com a gente. Ainda não tive nenhuma resposta”, afirmou.

O primeiro caminho envolveria uma batalha na Justiça Eleitoral. Zé Mário não está filiado ao PRTB e o prazo regular para filiação de candidatos terminou em 4 de abril, seis meses antes da votação.

Rodney sustenta, contudo, que a disputa judicial enfrentada pelo partido e o atraso na atualização da direção partidária criaram uma situação excepcional. Segundo ele, as conversas com Zé Mário começaram antes do fim do prazo e poderiam servir de base para um pedido de reconhecimento da filiação.

A tese não assegura a candidatura. O PRTB teria de demonstrar que a filiação ocorreu dentro do prazo e deixou de ser registrada por fatores alheios à vontade do partido e do interessado. Uma simples conversa anterior ou manifestação de interesse pode não ser suficiente.

Há ainda outro desenho em discussão. O PRTB também teria aberto conversas com o ex-governador Marconi Perillo e poderia apresentar Zé Mário como opção para a vice na chapa tucana. Caso não avance juridicamente, ele poderia indicar o nome para o ex-governador.

A composição permitiria a Zé Mário permanecer na disputa majoritária e daria a Marconi um nome com trânsito no agronegócio. A eventual aliança, porém, também dependeria da superação do problema partidário e da concordância do ex-presidente da Faeg.

O segundo caminho oferecido pelo PRTB não depende necessariamente de uma candidatura imediata. Rodney colocou à disposição de Zé Mário a presidência estadual do partido, com autonomia para reorganizar a legenda em Goiás.

“Se ele não quiser concorrer, o partido está aberto. Tanto o Leonardo quanto eu já deixamos isso muito claro. A gente sai e deixa o partido com ele aqui”, declarou. Mas há vida fora do PRTB: Zé Mário também recebeu telefonemas do senador Wilder Morais e da advogada Ana Paula Rezende, candidata a vice na chapa do PL. 

Zé Mário também pode permanecer no grupo governista, mesmo sem participar da chapa de Daniel. Pessoas próximas afirmam que ele acompanha os movimentos com serenidade e ainda não comunicou uma decisão sobre o futuro. Uma coisa é certa: ele não vai para a disputa a Câmara dos Deputados, no PSD.

 

Domingos Ketelbey

Leia também

"Vovô do Jeep" é Adair Henriques da Silva, ex-prefeito de Bom Jesus de Goiás
Política

Lista do TCU com mais de 300 registros de contas irregulares em Goiás inclui secretário de Goiânia e ex-prefeitos

05/08/2026
Curso EAD sobre juventude e eleições abre inscrições com certificação pela UFG. Direita e Religião
Política

Avanço da direita e peso da religião devem marcar disputa de 2026

05/08/2026
Deputados aprovam projeto de política para exploração de terras raras em Goiás, veja o que muda, caso sancionado
Política

Deputados aprovam projeto de política para exploração de terras raras em Goiás; veja o que muda, caso sancionado

05/08/2026
Daniel e Caiado definem Luiz do Carmo como candidato a vice-governador
Política

Daniel e Caiado definem Luiz do Carmo como candidato a vice-governador

05/08/2026
Caiado domina repercussão nacional após convenção do PSD veja o que os principais jornais disseram do exgovernador de Goiás
Política

Republicanos decide por neutralidade na disputa presidencial e abre caminho para apoio a Caiado em Goiás

05/08/2026
"Vovô do Jeep" é Adair Henriques da Silva, ex-prefeito de Bom Jesus de Goiás
Política

Lista do TCU com mais de 300 registros de contas irregulares em Goiás inclui secretário de Goiânia e ex-prefeitos

05/08/2026
proficiência em português
Internacional

Inscrições para exame de proficiência em português terminam quinta

05/08/2026
Os caminhos de Zé Mário após Luiz do Carmo ser escolhido vice de Daniel Vilela
Política

Os caminhos de Zé Mário após Luiz do Carmo ser escolhido vice de Daniel Vilela

05/08/2026
Prouni 2026
Educação

Prouni 2026: divulgado resultado de nova chamada para o 2º semestre

05/08/2026
Pesquisa