Daniel e Caiado definem Luiz do Carmo como candidato a vice-governador

O ex-senador Luiz do Carmo (PSD) foi escolhido para disputar a Vice-Governadoria de Goiás na chapa encabeçada pelo governador Daniel Vilela (MDB). A definição ocorreu na noite desta terça-feira (4), após reunião entre Daniel e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). A informação foi publicada primeiro pela jornalista Fabiana Pulcinelli, do jornal O Popular.

A decisão encerra uma das principais disputas internas da base governista às vésperas da convenção que oficializará a candidatura de Daniel à reeleição. O evento está marcado para esta quarta-feira (5), último dia do prazo definido pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções partidárias.

Além de Luiz do Carmo, estavam cotados para a vaga o ex-secretário-geral de Governo Adriano da Rocha Lima, primo de Caiado, e o ex-deputado federal José Mário Schreiner, ligado ao setor agropecuário. Os três são filiados ao PSD.

Nos últimos dias, Adriano havia ganhado força nas articulações, diante de sinais de preferência por parte de Caiado. A possibilidade de o ex-secretário ser escolhido, no entanto, provocou reação de lideranças evangélicas, que intensificaram a mobilização em favor de Luiz do Carmo.

Na cúpula governista, prevaleceu a avaliação de que deixar o ex-senador fora da chapa poderia gerar maior desgaste político e comprometer o apoio de segmentos religiosos. Luiz do Carmo é irmão do bispo Oídes do Carmo, presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus Madureira em Goiás.

A pressão também envolveu o Podemos, partido ao qual Luiz do Carmo era filiado antes de migrar para o PSD. Durante a convenção realizada no último sábado (1º), a legenda confirmou apenas suas chapas proporcionais e adiou a formalização do apoio a Daniel, enquanto defendia a indicação do ex-senador para a Vice-Governadoria.

Nesta quarta-feira, o presidente estadual do Podemos, deputado federal Glaustin da Fokus, afirmou que a legenda permanecerá na base de Daniel. Segundo ele, a indefinição ocorrida na convenção estava relacionada às discussões nacionais sobre o apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), e não apenas à disputa pela vice.

Luiz do Carmo foi deputado estadual e chegou ao Senado como primeiro suplente de Caiado, eleito em 2014. Ele assumiu definitivamente o mandato em 2019, quando Caiado deixou a Casa para governar Goiás, e permaneceu no cargo até o início de 2023.

Em 2022, apesar de demonstrar interesse em disputar a reeleição, Luiz do Carmo ficou fora da chapa governista, que reuniu diferentes postulantes à vaga. Agora, retorna à composição majoritária como representante do segmento evangélico.

Com a escolha, a chapa governista passa a ser formada por Daniel Vilela, candidato ao governo; Luiz do Carmo, candidato a vice; e Gracinha Caiado (União Brasil), que disputará uma das vagas ao Senado. A coligação adotará o nome “Pra Goiás Seguir em Frente”.