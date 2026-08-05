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Caiado volta a defender vacinação contra a Covid-19 em podcast

Ex-governador afirmou que questionar a eficácia dos imunizantes desrespeita as vítimas da pandemia e pode favorecer o retorno de doenças já controladas no Brasil.


Danilo Santana Por Danilo Santana em 05/08/2026 - 06:47

Caiado defende novamente a eficacia das vacinas (Reprodução: Inteligência Ltda. Canal no YouTube)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), voltou a se posicionar em defesa das vacinas contra a Covid-19 e da ciência. Durante participação no podcast Inteligência Ltda., o político afirmou que reabrir discussões sobre a eficácia dos imunizantes desrespeita a memória das vítimas da pandemia e pode incentivar a desinformação sobre saúde pública.

As declarações ocorrem poucos meses após Caiado adotar o mesmo discurso em outra entrevista, concedida ao podcast Iron Talks. Desta vez, Rogério Vilela (host do Inteligência Ltda.) menciona o tema ao lembrar da audiência no Senado dos Estados Unidos, na qual o imunologista Anthony Fauci permaneceu em silêncio ao invocar a Quinta Emenda da Constituição americana diante de perguntas sobre a condução da pandemia e a origem do coronavírus.

Confira o programa completo abaixo.

Médico, Caiado defende papel das vacinas

Durante a entrevista, Caiado afirmou que a vacinação foi decisiva para reduzir o impacto da Covid-19 e classificou como preocupantes as tentativas de colocar em dúvida a eficácia dos imunizantes.

Segundo o ex-governador, ignorar os avanços científicos representa um retrocesso diante das consequências provocadas pela pandemia.

“Querer desconsiderar a importância da vacina é algo que tem trazido sérias consequências para todos nós no mundo”, afirmou ao apresentador Rogério Vilela.

Confira a fala anterior de Ronaldo Caiado, ao podcast IronTalks

À época, o ex-governador dividiu opiniões pela declaração. Contestado pelo host do programa, Caiado não deu espaço para qualquer outra interpretação que não fosse a defesa a ciência e cobertura vacinal. Confira abaixo:

Danilo Santana

Jornalista e produtor audiovisual baseado em São Paulo. Escreve sobre cultura e esporte.

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