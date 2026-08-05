O Goiás Esporte Clube precisou corrigir uma publicação nas redes sociais após cometer uma gafe envolvendo um dos maiores ídolos de sua história. Nesta terça-feira (4), o clube fez uma homenagem de aniversário ao ex-atacante Paghetti, falecido há cerca de seis meses, mas utilizou uma mensagem com votos de saúde e felicidade, como se o ex-jogador ainda estivesse vivo.

A postagem rapidamente chamou a atenção dos torcedores e gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Pouco tempo depois, o clube editou o conteúdo e substituiu o texto por uma homenagem em memória do ex-atacante.

Publicação foi alterada horas depois

Na versão original, o Goiás desejava que o ex-jogador tivesse “um novo ciclo repleto de saúde, felicidade e muitas realizações”. Como Paghetti morreu em janeiro deste ano, a mensagem provocou críticas entre torcedores e internautas.

Após a repercussão, o clube alterou a publicação. O novo texto passou a destacar a importância do ex-atacante para a história esmeraldina e ressaltou que seu legado permanece vivo entre os torcedores.

Segundo a assessoria de imprensa do Goiás, homenagens em datas de aniversário de ídolos falecidos fazem parte da rotina de comunicação do clube. No entanto, a direção reconheceu que, neste caso, o texto utilizado precisava de adaptação, especialmente por mencionar um “novo ciclo”, expressão considerada inadequada diante da morte recente do ex-jogador.

Quem foi Paghetti

Paghetti é lembrado como um dos grandes nomes da história do Goiás e ocupa um lugar de destaque entre os atletas que marcaram época com a camisa alviverde. Por isso, seu aniversário costuma ser lembrado pelo clube e pela torcida.

A homenagem desta terça-feira tinha justamente o objetivo de manter viva a memória do ex-atacante. Entretanto, o erro na redação acabou desviando a atenção e transformou a publicação em um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas redes sociais.

Apesar da falha, o Goiás corrigiu rapidamente o conteúdo e manteve apenas a mensagem de reconhecimento ao legado deixado pelo ex-jogador, destacando sua contribuição para a história do clube.