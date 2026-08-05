A classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil terminou com muita discussão, dentro e fora do campo. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, na noite desta terça-feira, no Mangueirão, em Belém, Neymar voltou a ser alvo da torcida local e respondeu tanto nas redes sociais quanto nos bastidores do estádio, onde protagonizou uma troca de provocações com integrantes da delegação paraense.

O camisa 10 esteve no centro das atenções durante toda a partida. Ainda no aquecimento, ouviu gritos ofensivos vindos das arquibancadas e reagiu acenando para os torcedores. Depois do apito final, voltou a comentar o episódio de forma irônica.

Neymar ironiza torcida nas redes sociais

Pouco depois da classificação santista, Neymar publicou uma mensagem em seu perfil nas redes sociais fazendo referência às provocações recebidas em Belém. “Obrigado pelo carinho, Belém”, escreveu o atacante, acompanhado por emojis de coração e de risada.

A publicação rapidamente repercutiu entre torcedores e ampliou o debate sobre o comportamento do jogador durante o confronto.

Troca de provocações marcou saída para os vestiários

O clima ficou ainda mais tenso após o encerramento da partida. Na saída para os vestiários, Neymar voltou a ser alvo de ofensas, desta vez de dirigentes e pessoas ligadas ao Remo.

Imagens divulgadas pelo jornalista Brenno Rayol mostram o atacante respondendo às provocações. Enquanto caminhava em direção ao túnel, Neymar repetiu a palavra “eliminado” diversas vezes e fez gestos de comemoração diante dos presentes.

O episódio repercutiu nas redes sociais e passou a integrar os principais assuntos envolvendo a classificação do Santos.

Santos avança às quartas de final

Em campo, o Santos garantiu a vaga entre os oito melhores da Copa do Brasil ao vencer o Remo por 1 a 0 no Mangueirão. A classificação, porém, acabou dividindo espaço com os acontecimentos envolvendo Neymar, que foi protagonista tanto durante a partida quanto após o apito final.