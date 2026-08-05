Está procurando emprego? Sine Goiânia está com 902 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Goiânia está com 902 vagas de trabalho disponíveis nesta semana para moradores que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado. As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e são destinadas a candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de telemarketing ativo e receptivo, com 500 vagas; auxiliar de limpeza, com 86 vagas; auxiliar de logística, com 69 vagas; auxiliar de linha de produção, com 67 vagas; servente de obras, com 62 vagas; auxiliar administrativo, com 40 vagas. Também estão disponíveis vagas para fiscal de prevenção de perdas, estoquista, pedreiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria e vendedor e zelador, eletricista e carpinteiro.

Também há oportunidades para profissionais das áreas de comércio, alimentação, transporte, manutenção, indústria e construção civil. Entre elas estão ajudante de obras, pintor, motorista carreteiro, auxiliar de cozinha, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, azulejista, mecânico de manutenção de automóveis, cumim, auxiliar de manutenção predial, empacotador, técnico em nutrição, atendente de lojas, encanador, consultor de vendas, controlador de acesso, vigilante patrimonial, lavador de carros, recepcionista atendente, auxiliar de sushiman, engenheiro de suporte de sistemas operacionais em computação, além de diversas outras funções.

Para se cadastrar, os interessados devem procurar a sede do Sine Municipal, localizada na Rua 1, no Setor Central, com documento de identificação, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho, física ou digital. Também é possível realizar o agendamento pelo aplicativo Goiânia 24h.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Após o cadastro, os trabalhadores recebem encaminhamento para as empresas contratantes conforme o perfil profissional e os requisitos das vagas disponíveis.

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