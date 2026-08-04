IFG seleciona expositores para feira em Aparecida de Goiânia; saiba como participar de forma gratuita

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para selecionar expositores interessados em participar da 1ª Feira de Impacto Solidário (FIS), que será realizada no Câmpus Aparecida de Goiânia. Ao todo, serão disponibilizadas 12 vagas para apresentação e comercialização de produtos e serviços durante a VI Semana de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura (Secitec).

A feira ocorrerá presencialmente nos dias 16 e 17 de setembro de 2026, das 14h às 21h, nas dependências do câmpus. A iniciativa busca abrir espaço para pequenos empreendimentos de base social, negócios solidários, artesãos e produtores da agricultura familiar, com atenção à sustentabilidade, ao desenvolvimento socioambiental e aos saberes relacionados ao Cerrado.

A seleção será voltada preferencialmente a empreendedores que possuem ou já tiveram vínculo com atividades de ensino, pesquisa ou extensão do IFG de Aparecida de Goiânia. Das 12 vagas, três serão destinadas a artesanato e manualidades, com prioridade para peças exclusivas produzidas manualmente ou com materiais naturais ou reciclados. Outras duas vagas serão reservadas à agricultura familiar de base ecológica, com produtos orgânicos ou agroecológicos in natura.

O edital também prevê três vagas para comidas caseiras e lanches salgados, como refeições, tortas, salgados e pamonhas; três para comidas caseiras e lanches doces, incluindo bolos, doces de frutas e tortas; e uma para bebidas caseiras, como cafés, sucos, caldos, cremes e produtos lácteos.

Os expositores selecionados receberão estrutura básica para trabalhar durante o evento, incluindo barraca, ponto de energia elétrica e acesso à internet.

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consiste na análise da documentação enviada, enquanto a segunda será uma entrevista individual on-line, com duração máxima de dez minutos. Entre os critérios avaliados estão vínculo institucional, capacidade produtiva, adequação aos princípios de sustentabilidade e agroecologia e disponibilidade para participar nos dois dias.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico até 18 de agosto. As regras estão detalhadas na Chamada Pública nº 10/2026. Dúvidas podem ser encaminhadas à comissão organizadora pelo e-mail [email protected].