Alface-americana vira foco de surto de infecção intestinal nos EUA

Um surto de ciclosporíase colocou as autoridades sanitárias dos Estados Unidos em alerta após a confirmação de duas mortes no estado de Michigan. A infecção intestinal é provocada pelo Cyclospora cayetanensis, um parasita microscópico capaz de contaminar alimentos frescos e água.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) informaram que estão cientes dos dois óbitos associados ao surto. As vítimas tinham condições de saúde preexistentes, que podem aumentar o risco de complicações provocadas pela infecção e pela desidratação.

Os dados nacionais ainda passam por atualização. Até 27 de julho, o CDC contabilizava 6.707 casos de ciclosporíase adquiridos dentro do país e confirmados por exames laboratoriais. Pelo menos 423 pessoas haviam sido hospitalizadas.

O órgão também analisava aproximadamente 11,5 mil registros adicionais, ainda sem confirmação laboratorial ou que dependiam de investigação para estabelecer onde ocorreu a contaminação. Somados, os registros confirmados e os que continuam em análise ultrapassam 18 mil.

O número real de infectados pode ser ainda maior, pois algumas pessoas se recuperam sem procurar atendimento médico e, consequentemente, não realizam o exame específico para identificar o parasita.

Surto foi associado à alface-americana

Uma das principais linhas de investigação identificou a alface-americana fornecida pela empresa Taylor Farms de Mexico como fonte de um surto que atingiu nove estados. O fornecedor anunciou o recolhimento do produto em julho.

O surto relacionado à alface inclui casos identificados em Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvânia e Virgínia Ocidental. O problema ganhou abrangência nacional porque a companhia é fornecedora da rede de fast food Taco Bell, cujos produtos estão associados a centenas de casos em ao menos nove estados.

As autoridades ressaltam que nem todas as infecções registradas no país necessariamente estão relacionadas ao mesmo produto. O CDC, a FDA e os departamentos estaduais de saúde investigam diferentes agrupamentos de casos.

O que é ciclosporíase?

A ciclosporíase é uma doença gastrointestinal adquirida após a ingestão de água ou alimentos contaminados pelo parasita. A transmissão direta entre pessoas é considerada improvável porque o microrganismo precisa permanecer no ambiente por determinado período antes de se tornar infeccioso.

A manifestação mais comum é a diarreia aquosa, que pode ser intensa e recorrente. Sem tratamento, os sintomas podem desaparecer e retornar durante semanas ou até mais de um mês.

Também podem ocorrer perda de apetite, emagrecimento, cólicas, inchaço abdominal, gases, náusea e fadiga. Febre baixa, dores no corpo, dor de cabeça e vômitos são menos frequentes.

Os sintomas geralmente começam cerca de uma semana depois da ingestão do alimento ou da água contaminada. O intervalo, contudo, pode variar de dois a 14 dias.

A recomendação é procurar atendimento médico diante de diarreia intensa ou prolongada, sobretudo quando houver sinais de desidratação, fraqueza ou condições prévias de saúde. Exames comuns de fezes nem sempre pesquisam o parasita, por isso o histórico de exposição deve ser informado ao profissional.

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