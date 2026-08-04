Política

Eduardo Girão deixa disputa no Ceará para ser vice de Romeu Zema

Senador integra chapa formada pelo Novo e troca projeto estadual pela campanha ao Palácio do Planalto


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 04/08/2026 - 17:16

Eduardo Girão será o vice de Romeu Zema na disputa presidencial (Foto: Divulgação)

O senador pelo Ceará Eduardo Girão foi escolhido para ocupar a vaga de vice na candidatura do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência da República. A definição foi anunciada nesta terça-feira (4) após negociações conduzidas pela direção nacional do Novo.

Com a decisão, Girão deixa a disputa pelo Governo do Ceará para integrar uma chapa formada exclusivamente por representantes do partido. Zema havia sido oficializado candidato à Presidência no fim de julho, mas a convenção nacional terminou sem a indicação do vice.

A escolha aproxima dois nomes identificados com o eleitorado conservador. Girão tem atuação concentrada em pautas de costumes, críticas ao Supremo Tribunal Federal e propostas de redução de gastos públicos. Zema tenta apresentar a passagem pelo Governo de Minas Gerais como principal credencial da campanha presidencial.

“Sempre disse que gostaria de um parceiro de chapa que fosse uma pessoa decente e ficha limpa. Girão demonstrou coragem e integridade para enfrentar o abuso de poder, a censura e a farra dos intocáveis de Brasília”, afirmou Zema.

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que a experiência de Girão no Congresso pesou na decisão. Segundo ele, a composição busca associar a trajetória administrativa de Zema à atuação parlamentar do senador.

Eleito em 2018 com 1,325 milhão de votos, Girão iniciou o mandato no Senado em fevereiro de 2019. O parlamentar chegou ao Congresso pelo Pros, passou pelo Podemos e se filiou ao Novo em 2023. O mandato termina em janeiro de 2027.

Ao aceitar a indicação, Girão classificou a decisão como uma “missão existencial”. “Quero levar o que nós acreditamos e já defendemos em nossos mandatos aos quatro cantos do país: mais segurança, mais prosperidade, mais defesa da vida e da família”, declarou.

 

Domingos Ketelbey

Leia também

Após amiga de Lulinha emprestar dinheiro a assessor de Lula, presidente cobra explicações entenda
Política

Após amiga de Lulinha emprestar dinheiro a assessor de Lula, presidente cobra explicações; entenda

04/08/2026
Fieg recebe diretor do Paraná Pesquisas para discutir cenário eleitoral
Política

Fieg recebe diretor do Paraná Pesquisas para discutir cenário eleitoral

04/08/2026
Terras raras em Goiás: audiência em Minaçu expõe cobrança por mais desenvolvimento e empregos locais
Política

Projeto sobre terras raras abre pauta da retomada dos trabalhos na Alego junto a mais de 100 projetos

04/08/2026
Daniel chega à convenção com apoio de 227 prefeitos e 12 partidos
Política

Daniel chega à convenção com apoio de 227 prefeitos e 12 partidos

04/08/2026
Convenção do PL em Goiás apela à nacionalização e reforça polarização
Política

Convenção do PL em Goiás apela à nacionalização e reforça polarização

04/08/2026
Folga em troca de voto? Empresa goiana já foi condenada por assédio eleitoral
Cidades

Folga em troca de voto? Empresa goiana já foi condenada por assédio eleitoral

04/08/2026
LEIA MAIS: Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas
Justiça

Daniel Vorcaro contrata novo advogado e pode reabrir chance de delação

04/08/2026
Governo prorroga Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto para renegociação de dívidas
Brasil

Governo prorroga Desenrola Brasil 2.0 até 31 de agosto para renegociação de dívidas

04/08/2026
EUA registram pior surto de sarampo em 35 anos com mais de 2,3 mil casos
Saúde

EUA registram pior surto de sarampo em 35 anos com mais de 2,3 mil casos

04/08/2026
Pesquisa