Eduardo Girão deixa disputa no Ceará para ser vice de Romeu Zema

O senador pelo Ceará Eduardo Girão foi escolhido para ocupar a vaga de vice na candidatura do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência da República. A definição foi anunciada nesta terça-feira (4) após negociações conduzidas pela direção nacional do Novo.

Com a decisão, Girão deixa a disputa pelo Governo do Ceará para integrar uma chapa formada exclusivamente por representantes do partido. Zema havia sido oficializado candidato à Presidência no fim de julho, mas a convenção nacional terminou sem a indicação do vice.

A escolha aproxima dois nomes identificados com o eleitorado conservador. Girão tem atuação concentrada em pautas de costumes, críticas ao Supremo Tribunal Federal e propostas de redução de gastos públicos. Zema tenta apresentar a passagem pelo Governo de Minas Gerais como principal credencial da campanha presidencial.

“Sempre disse que gostaria de um parceiro de chapa que fosse uma pessoa decente e ficha limpa. Girão demonstrou coragem e integridade para enfrentar o abuso de poder, a censura e a farra dos intocáveis de Brasília”, afirmou Zema.

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que a experiência de Girão no Congresso pesou na decisão. Segundo ele, a composição busca associar a trajetória administrativa de Zema à atuação parlamentar do senador.

Eleito em 2018 com 1,325 milhão de votos, Girão iniciou o mandato no Senado em fevereiro de 2019. O parlamentar chegou ao Congresso pelo Pros, passou pelo Podemos e se filiou ao Novo em 2023. O mandato termina em janeiro de 2027.

Ao aceitar a indicação, Girão classificou a decisão como uma “missão existencial”. “Quero levar o que nós acreditamos e já defendemos em nossos mandatos aos quatro cantos do país: mais segurança, mais prosperidade, mais defesa da vida e da família”, declarou.