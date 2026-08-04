Dia dos Pais: Astrologia revela o presente ideal para cada signo

Escolher um presente para o Dia dos Pais nem sempre é uma tarefa simples. Mais do que o valor ou a utilidade, o que costuma tornar a lembrança especial é o significado que ela carrega. Segundo a Astrologia, as preferências podem variar de acordo com o mapa astral, já que cada signo tende a valorizar diferentes formas de demonstrar carinho.

“Na Astrologia, o signo solar e outros componentes ajudam a revelar o que faz cada pessoa se sentir reconhecida e valorizada. Alguns pais preferem viver experiências ao lado da família, outros se emocionam com gestos simples e há quem valorize presentes úteis ou duradouros. Entender essas características pode ser uma forma de tornar a homenagem ainda mais especial”, explica Emily Rosa, uma das astrólogas da Equipe Astrolink.

De maneira resumida, confira o que costuma agradar cada pai do zodíaco.

Áries: experiências cheias de aventura

Os pais de Áries costumam gostar de movimento, desafios e momentos que despertem sua energia. Mais do que objetos, eles tendem a valorizar experiências marcantes, mas o que realmente conquista esse pai são lembranças cheias de emoção.

Boas opções de presente: ingressos para um evento esportivo, uma trilha ou passeio de aventura, equipamentos para esportes ou academia, ou um dia especial cheio de atividades desafiadoras ou competitivas com os filhos.

Touro: conforto e qualidade

O pai taurino costuma apreciar tudo o que desperta os sentidos. Presentes duráveis, confortáveis e feitos para serem aproveitados sem pressa costumam agradar. O que realmente conquista esse pai são momentos de aconchego.

Boas opções de presente: um bom vinho ou café especial, um churrasco preparado pela família, perfume, relógio clássico, ou poltrona, chinelo ou roupa confortável.

Gêmeos: novidades e boas conversas

Pais geminianos gostam de aprender, descobrir coisas novas e compartilhar ideias. Presentes que estimulem a curiosidade ou proporcionem novas experiências costumam fazer sucesso. O que realmente conquista esse pai é o tempo de qualidade e boas histórias.

Boas opções de presente: livros, fones de ouvido, cursos online, jogos de tabuleiro ou um jantar com boas conversas.

Câncer: memórias que ficam para sempre

Emocional e ligado à família, o pai de Câncer costuma valorizar presentes carregados de significado. Para eles, o que realmente importa é sentir que é amado.

Boas opções de presente: álbum de fotos, porta-retrato, carta escrita pelos filhos, vídeo com mensagens da família ou um almoço em casa.

Leão: presentes que o façam se sentir especial

Pais leoninos gostam de perceber que foram lembrados com carinho e dedicação. Gostam de celebrar e também de ser celebrados. Reconhecimento é a palavra-chave para alegrá-los.

Boas opções de presente: relógio elegante, camisa de boa qualidade, perfume marcante, jantar especial ou uma homenagem feita pelos filhos.

Virgem: praticidade acima de tudo

O pai virginiano costuma preferir presentes úteis, que realmente façam parte da rotina. O que realmente conquista esse pai é perceber que suas necessidades foram observadas.

Boas opções de presente: ferramentas, organizadores, mochila ou pasta, agenda, caneca térmica ou algo que facilite o dia a dia.

Libra: beleza e sofisticação

Pais de Libra costumam apreciar presentes elegantes, harmoniosos e escolhidos com cuidado. Para conquistar esse pai, aposte nos bons momentos.

Boas opções de presente: perfume, camisa social, carteira de couro, vinhos ou um jantar em um restaurante agradável.

Escorpião: significado acima do preço

O pai escorpiano costuma dar mais importância ao valor emocional do presente do que ao seu preço. Para eles, o que realmente importa é sentir uma conexão verdadeira.

Boas opções de presente: livro marcante, relógio, objeto simbólico, carta sincera ou um momento reservado entre pai e filhos.

Sagitário: liberdade e experiências

Pais sagitarianos costumam preferir viver algo novo a acumular objetos. Para conquistá-los, aposte nas aventuras e descobertas. Foque em criar boas memórias.

Boas opções de presente: viagem, passeio ao ar livre, mochila, livro sobre viagens ou equipamentos para camping.

Capricórnio: presentes que atravessam o tempo

O pai capricorniano tende a valorizar tradição, qualidade e durabilidade. O que realmente conquista esse pai são presentes que representem respeito.

Boas opções de presente: relógio, caneta elegante, carteira, sapato de couro, bebida especial ou algo que possa usar durante muitos anos.

Aquário: originalidade

Pais aquarianos costumam gostar de fugir do convencional e valorizam criatividade e inovação. O que realmente pode conquistar esses pais é ser surpreendido.

Boas opções de presente: gadgets tecnológicos, livros diferentes, experiências culturais, ingressos para exposições ou algo personalizado.

Peixes: presentes cheios de afeto

O pai pisciano costuma guardar mais a emoção do que o objeto em si. Invista em gestos de carinho que costumam ter um significado especial. Para acertar em cheio neste Dia dos Pais, faça com que ele sinta o amor da família.

Boas opções de presente: carta escrita à mão, playlist personalizada, álbum de lembranças, livro inspirador, um jantar preparado pela família ou um abraço demorado.

O melhor presente continua sendo a presença

Independentemente do signo, há um presente que costuma emocionar praticamente todos os pais: compartilhar momentos ao lado da família.

“Os signos mostram diferentes formas de receber e demonstrar afeto, mas existe algo que atravessa todo o zodíaco: a importância da presença. Um almoço em família, uma conversa sincera ou um abraço podem ser lembranças muito mais marcantes do que qualquer presente material”, conclui Emily Rosa.

O Dia dos Pais é celebrado neste domingo (9) em todo o Brasil. Para quem ainda não escolheu o presente, a dica é observar os interesses e a rotina do pai, independentemente do signo. Muitas cidades oferecem programações especiais para a data, como almoços temáticos em restaurantes, feiras de artesanato e eventos culturais gratuitos. Para quem busca opções mais econômicas, gestos como preparar um café da manhã especial, organizar um piquenique em um parque ou fazer uma homenagem em casa podem ser tão marcantes quanto um presente caro. O importante é valorizar a presença e a conexão familiar.

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