Após 19 anos, Aparecida escolhe, nesta quinta (6), nova rainha para representar a cidade; entenda

Após quase duas décadas sem realizar o concurso, Aparecida de Goiânia conheceu a nova Garota Aparecida é Show. Adrielle Vitória Borges Sousa conquistou o título neste domingo, 2, ao receber as maiores notas entre as dez finalistas que participaram do último desfile da competição. A vencedora será a representante oficial da festa e da cidade em eventos culturais e institucionais.

Promovido pela Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Governo de Goiás, o concurso reuniu mais de 50 inscritas. A etapa final foi realizada no AgroBar, no Aparecida Shopping, onde as candidatas foram avaliadas por uma banca.

A seleção da Garota Aparecida é Show não era realizada desde 2007 e foi retomada neste ano por iniciativa do prefeito Leandro Vilela e da primeira-dama Lana Bezerra. Para o diretor de Cultura de Aparecida, João Batista, a volta do concurso também representa a recuperação de uma tradição do município.

“Isso representa um resgate da cultura da beleza aparecidense. Hoje a gente tem a honra de consagrar a Garota Aparecida é Show 2026”, afirmou o diretor. Segundo ele e o secretário municipal de Cultura, Icaro Lucas, a participação das candidatas superou as expectativas da comissão avaliadora.

Adrielle contou que enfrentou a ansiedade durante o desfile decisivo e revelou que participar desse tipo de competição era um desejo antigo. “Sempre foi meu sonho entrar nesse mundo, eu sempre via as meninas na internet como rainhas de rodeio. E hoje foi uma emoção maravilhosa, eu amei muito tudo isso”, declarou.

Além da faixa de campeã, Adrielle recebeu R$ 2 mil, um buquê de flores e um voucher de estética. Laura Martins Chagas ficou em segundo lugar e ganhou R$ 500, faixa e buquê. Anne Eliza Brandão conquistou a terceira posição e recebeu uma faixa e um kit de moda.

A nova Garota Aparecida é Show será apresentada oficialmente ao público nesta quinta-feira, 6, durante a abertura do festival. Ela participará dos quatro dias de programação no palco principal, ao lado do locutor oficial, e permanecerá com a faixa até a edição de 2027.

O Aparecida é Show 2026 será realizado até domingo, 9, no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. A programação inclui apresentações de Nattan, Panda, Mariana Fagundes, Cleber e Cauan, Zezé Di Camargo e DJs.