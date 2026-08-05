Feira de adoção têm cães e gatos neste sábado (8) em Aparecida de Goiânia; veja detalhes

Cães e gatos resgatados terão uma nova oportunidade de encontrar um lar neste sábado, 8 de agosto, durante a Feira de Adoção Responsável de Animais, no Aparecida Shopping, em Aparecida de Goiânia. A programação será realizada das 10h às 14h, com entrada gratuita.

A iniciativa é promovida em parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Centro de Castração Animal (PATA), vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O objetivo é aproximar os animais de pessoas dispostas a oferecer cuidado, proteção e condições adequadas para uma adoção responsável.

Durante a feira, estarão disponíveis cães e gatos que foram previamente avaliados e estão aptos para adoção. Para levar um dos animais para casa, o interessado deverá apresentar um documento pessoal com foto, comprovante de endereço atualizado e cópias dos dois documentos.

Também será necessário levar os equipamentos adequados para o transporte do novo companheiro. Quem pretende adotar um gato deverá apresentar uma caixa de transporte. No caso dos cães, será obrigatório levar uma coleira. A exigência busca garantir a segurança dos animais e dos adotantes no momento da saída do shopping e durante o deslocamento até a residência.

Além da adoção, os novos tutores receberão um vale-castração disponibilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A medida contribui para o controle populacional de cães e gatos, ajuda a reduzir o abandono e reforça os cuidados com a saúde e o bem-estar dos animais.

Inaugurado em 2017, o Aparecida Shopping está localizado no centro de Aparecida de Goiânia e conta com 22,7 mil metros quadrados de área bruta locável. O empreendimento recebe, ao longo do ano, atividades voltadas à comunidade e ações relacionadas à inclusão, solidariedade e responsabilidade social.

A Feira de Adoção Responsável será realizada no Aparecida Shopping, situado na Avenida Independência, Quadra Área, Lote 01, sem número, no Setor Serra Dourada, 3ª Etapa. A participação é gratuita.