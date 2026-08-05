Cidades

Caminhão carregado com brita tomba e motorista morre na GO-203, em Ipameri; pista está interditada

Veículo saiu da pista no km 149; bombeiros aguardam perícia para conseguir acessar e retirar o corpo


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 05/08/2026 - 14:42

Caminhão carregado com brita tomba e motorista morre na GO-203, em Ipameri; pista está interditada
(Imagem: Corpo de Bombeiros)

A saída de pista de um caminhão carregado com brita terminou com a morte do motorista na manhã desta quarta-feira (5), na GO-203, em Ipameri. O veículo ficou com a cabine completamente prensada após o acidente, dificultando o acesso das equipes de resgate à vítima.

A ocorrência foi registrada no km 149 da rodovia. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, somente o motorista ocupava o caminhão.

No local, os militares constataram que a cabine havia sido severamente comprimida, sobretudo no lado do passageiro. Durante a avaliação, verificaram que o condutor não apresentava movimentos respiratórios nem respondia aos estímulos.

A situação da cabine, porém, impedia que os bombeiros chegassem até o corpo para fazer a retirada.

Diante do cenário, foram acionadas equipes da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

Perícia antecede retirada do corpo

O Corpo de Bombeiros informou que aguarda a realização da perícia antes de fazer o destombamento do veículo.  Os militares permaneceram no trecho prestando apoio.

A identidade do motorista ainda não foi divulgada.

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Redação Tribuna do Planalto

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