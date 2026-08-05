Bombeiros retiram aeronave que caiu no Lago Corumbá após operação de mergulho a 30 metros de profundidade

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) realizou, na terça-feira (4), a retirada da aeronave que havia caído no Lago Corumbá, na região de Caldas Novas. A operação foi conduzida por equipes do 9º Batalhão Bombeiro Militar e exigiu técnicas especializadas de mergulho e reflutuação devido à profundidade em que o avião estava.
Segundo a corporação, a aeronave encontrava-se submersa a aproximadamente 30 metros de profundidade. Para realizar a remoção com segurança, os militares utilizaram equipamentos e procedimentos específicos para operações subaquáticas, permitindo que a estrutura fosse içada até a superfície.
Após a retirada, a aeronave foi entregue aos proprietários para que sejam adotadas as providências necessárias.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão vinculado ao Comando da Aeronáutica e responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), foi acionado e ficará responsável pela investigação das causas do acidente.
O CBMGO não divulgou novas informações sobre as circunstâncias da queda da aeronave. A apuração ficará a cargo do Cenipa, que deverá analisar os fatores que contribuíram para a ocorrência e elaborar o relatório técnico sobre o caso.
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