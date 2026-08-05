Cultura

ATAC Musical abre inscrições para programa de fortalecimento da música independente em Goiás

ATAC Musical abre inscrições para programa gratuito de fortalecimento da música independente goiana; mentorias e gravação profissional até 31 de agosto


Fábio Prado Por Fábio Prado em 05/08/2026 - 17:51

ATAC Musical abre inscrições para programa de fortalecimento da música independente em Goiás - Foto: Reprodução/Internet

Iniciativa oferece mentorias gratuitas, apresentações ao vivo e gravação profissional para artista selecionado; inscrições vão até 31 de agosto.

A Associação dos Trabalhadores em Arte e Cultura (ATAC), em parceria com o SOM de Goiás, abriu inscrições para um programa voltado ao fortalecimento da música independente goiana. A iniciativa marca a estreia da ATAC Musical e oferece mentorias gratuitas, oportunidades de apresentação ao vivo e a gravação profissional de uma música para um dos participantes selecionados.

As inscrições seguem até o dia 31 de agosto e podem ser realizadas por artistas solo e bandas residentes em qualquer município de Goiás, por meio de formulário on-line. Ao todo, serão oferecidas quatro mentorias virtuais gratuitas para todos os inscritos, abordando desenvolvimento artístico, gestão de carreira e mercado musical, com participação de profissionais do setor.

Segundo a fundadora da ATAC e gestora da ATAC Musical, Ana Canedo, o objetivo é criar condições para fortalecer a cena independente local. “A ATAC Musical nasce para fortalecer quem faz música em Goiás. Primeiro formando, acompanhando e criando condições para que a carreira se sustente, mas também impulsionando a circulação dos artistas pelo país, levando a cultura musical goiana cada vez mais longe”, afirma.

As inscrições para a ATAC Musical podem ser feitas até 31 de agosto por formulário on-line, sem custo para artistas solo e bandas de todo o estado. Além das mentorias, a iniciativa selecionará um participante para gravação profissional de uma música. Músicos goianos podem acessar editais e programas de fomento por meio de plataformas como o Mapa da Cultura de Goiás e acompanhar os canais oficiais da ATAC para mais informações.

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Fábio Prado

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