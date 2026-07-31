Cultura

Alcione apresenta show que celebra 50 anos de carreira neste sábado em Goiânia

Alcione apresenta show da turnê de 50 anos de carreira em Goiânia neste sábado (1º) na Arena Multiplace, a partir das 19h.


Fábio Prado Por Fábio Prado em 31/07/2026 - 17:53

Alcione apresenta show que celebra 50 anos de carreira neste sábado em Goiânia
Alcione apresenta show que celebra 50 anos de carreira neste sábado em Goiânia - Foto: Divulgação / Marrom Music

Cantora sobe ao palco da Arena Multiplace a partir das 19h com repertório que reúne grandes sucessos do samba .

Alcione retorna a Goiânia neste sábado (1º) para apresentar a turnê que celebra seus 50 anos de carreira. O show acontece na Arena Multiplace, a partir das 19h, e integra a série de apresentações comemorativas que percorrem diversas cidades brasileiras .

A cantora levará ao palco um repertório que revisita diferentes momentos de sua trajetória, reunindo sambas românticos e canções consagradas. Estão previstas músicas como “Não Deixe o Samba Morrer”, “Você Me Vira a Cabeça”, “Sufoco”, “Meu Ébano” e “A Loba”, que se tornaram parte da memória afetiva do público brasileiro .

Conhecida nacionalmente como Marrom, Alcione soma mais de 40 álbuns lançados e uma trajetória que ajudou a consolidar o samba no cenário da música brasileira. Aos 78 anos, a cantora segue com agenda intensa de shows e também participa do projeto “Encontro do Samba”, ao lado de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão .

Os ingressos continuam à venda pela plataforma Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 110, além de opções de mesas e setores especiais . A expectativa é de casa cheia para receber uma das intérpretes mais importantes e populares do país .

O show de Alcione acontece neste sábado (1º), às 19h, na Arena Multiplace (Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da Glória), em Goiânia. Ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital a partir de R$ 110 . Para quem não puder comparecer, a plataforma MEC Livros e o portal Domínio Público oferecem acesso gratuito a obras sobre a história da música brasileira, e o Sesc Goiás mantém programação cultural gratuita em suas unidades.

Fábio Prado

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