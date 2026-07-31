Alcione apresenta show que celebra 50 anos de carreira neste sábado em Goiânia

Cantora sobe ao palco da Arena Multiplace a partir das 19h com repertório que reúne grandes sucessos do samba .
Alcione retorna a Goiânia neste sábado (1º) para apresentar a turnê que celebra seus 50 anos de carreira. O show acontece na Arena Multiplace, a partir das 19h, e integra a série de apresentações comemorativas que percorrem diversas cidades brasileiras .
A cantora levará ao palco um repertório que revisita diferentes momentos de sua trajetória, reunindo sambas românticos e canções consagradas. Estão previstas músicas como “Não Deixe o Samba Morrer”, “Você Me Vira a Cabeça”, “Sufoco”, “Meu Ébano” e “A Loba”, que se tornaram parte da memória afetiva do público brasileiro .
Conhecida nacionalmente como Marrom, Alcione soma mais de 40 álbuns lançados e uma trajetória que ajudou a consolidar o samba no cenário da música brasileira. Aos 78 anos, a cantora segue com agenda intensa de shows e também participa do projeto “Encontro do Samba”, ao lado de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão .
Os ingressos continuam à venda pela plataforma Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 110, além de opções de mesas e setores especiais . A expectativa é de casa cheia para receber uma das intérpretes mais importantes e populares do país .
O show de Alcione acontece neste sábado (1º), às 19h, na Arena Multiplace (Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da Glória), em Goiânia. Ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital a partir de R$ 110 . Para quem não puder comparecer, a plataforma MEC Livros e o portal Domínio Público oferecem acesso gratuito a obras sobre a história da música brasileira, e o Sesc Goiás mantém programação cultural gratuita em suas unidades.