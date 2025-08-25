search
CIEE oferece 350 vagas de estágio na Feira de Oportunidades do Probem em Goiânia

Os candidatos poderão realizar o cadastro diretamente no local


CIEE oferece 350 vagas de estágio e aprendizagem na Feira de Oportunidades do PROBEM em Goiânia
Os visitantes terão acesso a uma trilha de empregabilidade, com serviços como foto profissional para perfil no LinkedIn - Foto: Divulgação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) vai disponibilizar 350 vagas de estágio e aprendizagem durante a 1ª Feira de Oportunidades e Evento de Inclusão Probem 2025/2, que acontece no próximo dia 27 de agosto, no Centro de Convenções de Goiânia.

Organizada pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a feira terá um estande do CIEE com atendentes preparados para auxiliar os estudantes na criação ou atualização de cadastros, além de orientá-los sobre como concorrer às vagas. As principais áreas com oportunidades abertas são Administração, Direito, Ciências Contábeis e Marketing.

Os candidatos poderão realizar o cadastro diretamente no local, com apoio da equipe do CIEE, que também prestará informações sobre programas de estágio, aprendizagem e capacitação voltados à juventude.

Além das inscrições, os visitantes terão acesso a uma trilha de empregabilidade, com serviços como foto profissional para perfil no LinkedIn, ferramenta de construção de currículo da JA Brasil, além de simulação de entrevistas por meio da plataforma Wadhwani. Também haverá distribuição de brindes e outras ativações.

A programação inclui ainda a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que participa da cerimônia do Evento de Inclusão. Às 17h, o superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, Rodrigo Dib, ministra a palestra “O que o Mundo do Trabalho espera de mim?”.

Pesquisa