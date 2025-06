Ciência mostra solução eficaz para reverter cabelos brancos sem tintura

Uma descoberta recente da Universidade da Califórnia mostra que isso é possível remover cabelos brancos sem precisar de tintura por meio da suplementação com vitamina B5, na forma de pantotenato de cálcio. A substância demonstrou eficácia na recuperação da cor natural dos fios que já embranqueceram.

Função da B5

A vitamina B5 é essencial na produção de melanina, pigmento responsável pela coloração dos cabelos. Além disso, possui ação antioxidante que combate os radicais livres, moléculas que aceleram o envelhecimento capilar. Sua deficiência pode influenciar no surgimento precoce de fios brancos.

Resultados promissores

Um estudo publicado na revista Skin Appendage Disorders observou que a ingestão diária de 200 mg de pantotenato de cálcio permitiu que dois participantes recuperassem a cor original dos cabelos em apenas um mês de uso contínuo. A suplementação também fortaleceu os folículos capilares, promovendo fios mais saudáveis.

Para manter níveis adequados de vitamina B5 no organismo, recomenda-se consumir alimentos como carnes magras, ovos, nozes, sementes, vegetais folhosos escuros e grãos integrais. A suplementação com ácido pantotênico, outra forma da B5, também pode ser eficaz, especialmente em casos de deficiência da vitamina no sangue. Ela está presente em diversos produtos voltados à saúde capilar e em suplementos multivitamínicos.

