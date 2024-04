Cimehgo emite alerta de chuvas intensas para esta semana

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta de risco potencial para chuvas intensas para esta semana em Goiás. A combinação calor e umidade ainda vai influenciar na formação das áreas de instabilidade no Estado.

Segundo o Cimehgo, as chuvas ocorrerão de maneira bastante irregular tanto na distribuição quanto em volume. Na capital, a previsão para amanhã é de variação de nebulosidade, sol, com pancadas de chuvas isoladas, temperatura máxima podendo chegar aos 31ºC e umidade relativa do ar variando entre 50% a 95%.