Cimehgo faz alerta para fortes tempestades em diversas cidades goianas nesta segunda-feira

Os goianos devem se preparar para enfrentar chuvas intensas de até 40 mm por dia, acompanhadas de rajadas de vento superiores a 50 km/h e raios, nesta segunda-feira, 18. O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), divulgado em boletim neste domingo, 17.

A sensação de tempo abafado continuará na região, com calor e umidade gerando pancadas isoladas em vários pontos e risco de tempestades localizadas, conforme o boletim do Cimehgo.

Esses fenômenos serão provocados pela chegada de uma frente fria do Sudeste do Brasil. As temperaturas devem atingir 35 °C de máxima e 24 °C de mínima em Porangatu, Aruanã e Araguapaz, enquanto Itumbiara deve marcar entre 34 °C e 22 °C. Em Goiânia, os termômetros oscilarão entre 33 °C e 22 °C, e em Anápolis, entre 30 °C e 22 °C, com chuvas discretas previstas em ambos os municípios, em torno de 5 mm.