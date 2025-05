As produtoras goianas Bebop Filmes e Astronauta Pirata apresentam, em sessão especial, cinco curtas-metragens inéditos nesta quinta-feira, dia 22 de maio, às 18h30, no Cine Cultura, localizado na Praça Cívica, em Goiânia. A entrada é franca, com distribuição de ingressos diretamente na bilheteria do cinema, sujeita à capacidade do espaço, que comporta 74 espectadores. A programação inclui quatro documentários e uma ficção: Sereia do Brava, Resgate Abelha, Terra Delas, Mestres da Terra e História Real da Violenta Conquista.

Fantasia e Identidade em Sereia do Brava

O curta Sereia do Brava acompanha Pedro, personagem principal, que, após descobrir em jornais antigos o local de sepultamento de uma mulher, convence seu amigo MB a embarcar em uma jornada peculiar: desenterrá-la. Segundo a narrativa, o corpo clama por um retorno às águas do Parque Vaca Brava. Com um clima noturno e elementos fantásticos, o filme explora cenários conhecidos da capital goiana, uma característica frequente nas obras do diretor Luciano Evangelista. O elenco conta com Allan Jacinto, Otto Caetano e Milleide Lopes, enquanto Larissa Sisterolli interpreta a sereia.

Conscientização Ambiental em Resgate Abelha

Diante do crescente risco de extinção das abelhas e seu papel crucial na polinização de alimentos, o documentário Resgate Abelha oferece uma reflexão poética sobre a vida desses insetos. Dirigido por Kaco Olímpio e Luciano Evangelista, a produção mostra o trabalho de apicultores e meliponicultores, além de resgates realizados em ambientes urbanos, como edifícios altos, onde as abelhas costumam se instalar.

Arte e Tradição em Mestres da Terra

Também dirigido por Kaco Olímpio, Mestres da Terra é uma imersão no universo da cerâmica em Goiás, servindo como episódio-piloto de uma série documental. A obra destaca a riqueza da produção ceramista local, os artistas envolvidos e o significado cultural dessas peças para a identidade goiana.

Empoderamento Feminino em Terra Delas

Com direção da jornalista Bárbara Zaiden, Terra Delas aborda a luta por autonomia financeira das mulheres rurais, tradicionalmente excluídas da gestão econômica das pequenas propriedades. O filme acompanha a cozinha solidária do Movimento Camponês Popular (MCP) em Catalão, iniciativa que permite a essas trabalhadoras conquistarem independência e realizarem seus projetos pessoais.

Memória e Resistência em História Real da Violenta Conquista

O documentário dirigido por João Paulo Alexandre revisita a desocupação violenta do Parque Oeste Industrial (2015), marcada por mortes, prisões e um caso de tetraplegia. A área, ocupada por mais de 3 mil famílias em busca de moradia, foi alvo de uma ação brutal da Polícia Militar. No filme, o diretor e sua mãe, Áurea, retornam ao local, hoje abandonado, enquanto relembram a luta que resultou na conquista de sua casa no Setor Real Conquista, onde vivem desde 2009.

Financiamento e Apoio

Todos os filmes que serão apresentados no Cine Cultura foram viabilizados por meio da Lei Federal Paulo Gustavo, com recursos do Governo Federal e Ministério da Cultura, além do apoio do Governo de Goiás e da Secretaria de Cultura (Secult Goiás).

