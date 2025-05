Caiado inaugura Palácio da Educação, primeira sede própria da Seduc

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta segunda-feira (19/5), a reforma da sede da Secretaria da Educação (Seduc). Com investimento superior a R$ 18 milhões, a estrutura passou por revitalização completa, além de ampliação do estacionamento e instalação de uma usina fotovoltaica. No mesmo evento, foi lançado o Painel de Acompanhamento de Resultado, sistema que vai permitir aos pais ou responsáveis acessar o desempenho escolar dos alunos de forma prática e tecnológica.

Caiado definiu o momento como histórico, pois é a primeira vez que a Seduc “tem seu prédio próprio desde que a capital foi transferida para Goiânia”. Até poucos anos atrás, a secretaria funcionava em imóveis alugados. “Quando assumi o governo, não só autorizei a mudança, como investimos gradualmente na ampliação. Agora chegamos ao maior complexo que se tem hoje, e que recebe o nome de Palácio da Educação”, afirmou o chefe do Executivo goiano.

“A educação é prioridade dentro do nosso governo. Não no discurso, mas na realidade”, enfatizou o governador ao apresentar as novas instalações da Seduc. Cerca de R$ 12,2 milhões foram aplicados na reforma geral e ampliação do complexo. A obra contemplou banheiros, auditório, vestiários e refeitórios; trocas de piso, cobertura e instalações elétricas em 11 blocos; e pintura geral, entre outras intervenções.

O Centro de Eventos Ipê passou por melhorias ao custo de R$ 960 mil. Para ampliar o estacionamento, o Estado investiu R$ 3,55 milhões: agora são 395 vagas para veículos e 61 para motos. Já o sistema fotovoltaico custou R$ 1,5 milhão. A titular da Seduc, Fátima Gavioli, lembrou que a economia mensal de R$ 500 mil com aluguel possibilitou os avanços. “É muito ruim ser servidor da secretaria e não ter uma casa para dizer que é sua. Agora temos. Um novo capítulo começa”, comemorou.

O vice-governador Daniel Vilela destacou a capacidade de gestão da secretária, que otimizou recursos até garantir uma sede de excelência. “Agora, a pasta conta a infraestrutura necessária para receber as pessoas que vêm trazer suas demandas: professores, coordenadores regionais e gestores”, refletiu. Para ele, a nova sede da Seduc propicia o “desenvolvimento de novas práticas, metodologias e inovações” na área da educação.

*Painel de Acompanhamento de Resultado*

Caiado também apresentou o Painel de Acompanhamento de Resultado. Trata-se de uma plataforma onde será possível acompanhar a vida escolar do aluno, incluindo frequência, notas e avaliações externas, apontando os principais pontos de atenção. Por meio de um aplicativo, desenvolvido pela área de Tecnologia da Informação (TI) da Seduc, será possível visualizar dados históricos dos estudantes desde 2018.

