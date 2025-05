Governo Goiás realiza Feirão de Empregos com mais de 10 mil vagas

O Governo de Goiás realiza mais uma edição do Feirão de Empregos nesta quarta-feira (21/5), das 8h às 12h, na Central de Atendimento Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia com a Rua 15, no Centro de Goiânia. São mais de 10 mil vagas disponíveis, com salários de até R$ 4 mil. O evento contempla também vagas de estágio e menor aprendiz.

Sete empresas estarão presentes no local, realizando entrevistas com possibilidade de contratação imediata. As oportunidades de empregos abrangem os setores de supermercados, indústria de alimentos, telecomunicação, consultoria de RH, gráfica e loja de móveis e utilidades domésticas. Há vagas com e sem exigência de experiência profissional.

A iniciativa é da Secretaria da Retomada, por meio do programa Goiás Social, e tem como objetivo estimular a inserção dos goianos no mercado de trabalho, oferecendo chances de emprego e geração de renda. O atendimento é gratuito. Os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.

O secretário da Retomada, César Moura, destacou a importância do Feirão de Empregos como uma ponte entre os goianos e o mercado de trabalho. “Além de ajudar na inclusão de milhares de trabalhadores no mercado de trabalho, o Feirão também oferece a chance de qualificação profissional. A inclusão do aplicativo Minha Vaga amplificou ainda mais nosso alcance, ajudando a conectar goianos de várias regiões”, afirmou.

