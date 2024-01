Cine Goiás Itinerante estreia programação 2024

O projeto Cine Goiás Itinerante, iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), chega a Senador Canedo nesta quinta-feira, 1º, e fica até sexta-feira, 2, no município. Na programação de estreia, o projeto vai exibir os curtas premiados durante o Festival Curta Canedo, de 2023. A exibição será realizada na Praça Criativa Central. A entrada é gratuita.

No ano de 2023, o projeto passou por 66 municípios levando entretenimento por meio de cinema, principalmente para alunos das redes municipais e estaduais de ensino do interior e para a população mais vulnerável. O objetivo é democratizar o acesso ao audiovisual no interior do estado, divulgar o cinema ambiental e capacitar profissionais da área. Os pilares do programa são a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) e ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população.

O Festival de Curtas-metragens Curta Canedo, teve sua 7ª edição entre os dias 22 e 25 de novembro de 2023, e reuniu 92 filmes. A proposta é ser um espaço para mostra e premiação de produções nacionais de até 25 minutos, tendo ainda uma modalidade especial para produção audiovisual goiana.

Agenda 2024

Gestores interessados em levar o projeto ao seu município, precisam se cadastrar no site https://mapagoiano.cultura.go.gov.br, entrar na aba “oportunidades”, ler o regulamento, clicar em Inscrição Cine Goiás Itinerante 2024, preencher os campos com os dados solicitados e escolher a data desejada. Após a inscrição aguardar a confirmação via e-mail ou contato da equipe responsável, caso haja necessidade.

Confira a programação:

Data: 1º/02 – das 19h30 às 22h

– O Maníaco do Varal, dir. Andrea Neto/GO

– Ewé de Òsányín: O segredo das folhas, dir. Pâmela Peregrino/BA

– Narrados do Xingu, dir. Danilo Kamenak/MT

– Pirenópolis, a guardiã das águas, dir.Juliana Marra/GO

– Arapuca, dir. Joel Caetano/SP

– Vão das Almas, dir. Edileusa Penha e Santiago Dellape/DF

– A Dor do Abandono, dir. Xande Manso/GO

Data: 02/02 – das 19h30 às 22h

– Pensão Alimentícia, dir. Silvana Beline/GO

– Festa de Pajés, dir. Dlberê Perissê/AM

– O Esqueleto esquecido no escuro, dir. Weslle Fellippe/GO

– A Sombra da Terra, dir. Marcelo Domingues/SP

– Marta Kalunga, dir. Marta Kalunga e Lucinete Morais/GO

– Som do Silêncio, dir. Janderson Geison/SP

– Um drink para a imortalidade, dir. Danilo Morales/SP